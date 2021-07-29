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Лихорадка на белой полосе: почему Барнаул остался без дорожной разметки

, ИА "Амител"
Срыв контракта с подрядчиком может обернуться ростом автомобильных аварий в городе
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жалуются в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая", которая принадлежит общественнице, сопредседателю ОНФ в регионе Евгении Гущиной. Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле. Объясняем, почему так вышло, что столица края в разгар летнего строительного сезона осталась без подрядчика.

Почему мэрия разорвала контракт с "Дорожными знаками Алтая"?

Из-за невыполнения своих обязательств. В декабре 2020 года компания Евгении Гущиной заключила контракт с комитетом по дорожному хозяйству Барнаула на 38,3 миллиона рублей. Большая часть денег полагалась на разметку, а другая – на дорожные знаки. При этом компания "Дорожные знаки Алтая" пыталась всеми силами выиграть аукцион и предложила сумму меньше, чем конкуренты. В результате торгов цена контракта упала почти на 10 миллионов. Было непонятно, как на 38,3 миллиона фирма сможет обеспечить разметкой и знаками все улицы Барнаула.

Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно в это время особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию. Любопытно, что стороны нашли компромисс и, судя по всему, "Дорожные знаки Алтая" не будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, как обычно бывает при расторжении договоров.

Почему фирма не смогла выполнить условия договора?

Из-за изначально низкой цены контракта. За несколько недель до этого Евгения Гущина сообщила СМИ, что "Дорожные знаки Алтая" уходят из региона: как раз потому, что вынуждены работать в убыток.

"В первую очередь, решение было принято в связи с укрупнением бизнеса и слиянием в сфере безопасности дорожного движения с предприятием, которое находится в центральной части России, а также с последующим переездом", – сказала Гущина.

К тому же ударил по имиджу компании проигранный суд барнаульскому "Автодорстрою" из-за неуплаченной аренды. Теперь фирма обязана выплатить истцу 599 тысяч рублей. Это, кстати, уже второй суд между участниками. Ранее "Автодорстрой" уже выиграл иск на сумму 284 тысячи рублей из-за невыплаченных денег за аренду маркировочной машины.

Кто будет теперь наносить разметку на дорогу в Барнауле?

Пока неизвестно. Согласно официальной информации мэрии, в ближайшее время проведут новый аукцион на выполнение работ. В настоящее время на сайте госзакупок лота нет. При этом дорожно-ремонтный сезон подходит к концу.

Почему отсутствие дорожной разметки так плохо?

Каждый водитель привык ориентироваться на дороге по разметке. Если её нет, то автомобилист (особенно неопытный или иногородний) может растеряться. Всё это может привести к аварийным ситуациям. Страдают и пешеходы: водители могут не заметить зебру и вовремя не остановиться на нерегулируемых переходах. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.07.2021 08:03
- гость -

Штрафануть на сумму госконтракта. Чтоб не повадно было.

29.07.2021 08:15
- гость -

кто допустил срыв, кому выгодно, кто виноват?

29.07.2021 08:18
Виктор

Несколько раз видел — нанесена разметка, допустим, в мае. А в июле её уже плохо видно. Стёрлась! И думаешь "Как? Это же не просто краска, а какая-то специальная смесь, которая должна долго не стираться..."

29.07.2021 08:23
- гость -

Все что нужно знать про путенский ОНФ

29.07.2021 08:28
- гость -

29.07.2021 08:03
- гость -

Нельзя штрафовать, они уже занесли кому надо. На штраф не осталось денег

29.07.2021 08:32
- гость -

Да их (ДТП) и так полно. Нарушают практически все, уже и разметкак есть и знаки стоЯт, едет - пол машины в первой полосе, половина этой же машины во второй полосе.
Чего вы хотите, если водительские удостоверения продавали налево и направо двадцать лет подряд. Мне вот и без разметки комфортно и не напрягает и рядность без разметки соблюдаю.

29.07.2021 08:33
Любовь

И как всегда ответственность никто не несет!

29.07.2021 08:35
- гость -


29.07.2021 08:18
Виктор
Обратите внимание, разметка исчезла даже на тех участках, по которым машины колесами не проезжают! Следовательно, краска смывается обычным дождем!

29.07.2021 08:35
- гость -

Почему задачами государственной важности занимаются частники???

29.07.2021 08:36
АБОРИГЕН

29.07.2021 08:32
- гость -
Комфортно потому что дальше родного болота не ездишь. Привык, всё знакомо, "сапоги дорогу знают". А поставить себя на место иногороднего человека ты не в состоянии.

29.07.2021 08:36
гость

устроили междусобойчик, пекутся не о благе народа, а о своём кармане, впрочем ничего нового к выборам мы не узнали

29.07.2021 08:38
АБОРИГЕН

29.07.2021 08:35
- гость -
А что в этом такого?!
Обще мировая практика. Я тебе по секрету скажу что в некоторых странах частники ракеты для космических программ для государства делают. Потому что частник работает лучше чем казённые шараги.

29.07.2021 08:41
- гость -

Смывается? а все потому что нужно брать обычную белую краску, вон с асфальта "Люся я тебя люблю" пять лет как не стирается.

29.07.2021 08:44
Гость

Зиц-председатель, даже не отсидев, сваливает из бизнеса. Правильно,О.Бендера (Дементьева) скоро самого посадят. Другой схемы не вижу.

29.07.2021 08:48
Антон

Почему ещё Воронкова А Ф не выгнали за это? Ведь он так активно защищал свою подругу

29.07.2021 08:51
Гость

Позорный тендер по рег оператору чего стоит!!! И никто этих писателей контрактов и торгов не садит!!! Откат на откате......

29.07.2021 08:52
- гость -

Срыв контракта с подрядчиком может обернуться ростом автомобильных аварий в городе.

И КАК НА ЭТОТ ФАКТ РЕАГИРУЮТ ВЛАСТИ ГОРОДА?

29.07.2021 08:57
- гость -

Стороны нашли компромисс и, судя по всему, "Дорожные знаки Алтая" не будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, как обычно бывает при расторжении договоров.

?????
Какой компромисс?

При этом дорожно-ремонтный сезон подходит к концу)))

Что происходит?

29.07.2021 08:57
Гость

Кто-нибудь ответственность понесёт? Навряд ли. Все эти Воронковы, Шеломенцевы комфортно себя чувствуют в своих креслах, знают что им ничего не будет, так как поделились с кем надо, моё предположение, другого объяснения у меня нет

29.07.2021 08:59
- гость -

Все эти Воронковы, Шеломенцевы комфортно себя чувствуют в своих креслах

ну можно уповать что они попадут в ДТП по вине отсутствия разметки и им все отольется

29.07.2021 09:06
- гость -

29.07.2021 08:36
АБОРИГЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29.07.2021 09:26
- гость -

Было непонятно, как на 38,3 миллиона фирма сможет обеспечить разметкой и знаками все улицы Барнаула.

Но тем не менее контракт был заключен.

29.07.2021 10:03
44

бабушке в бийск позвоните она вам нарисует

29.07.2021 10:08
- гость -

Бийской бабульки на всех не хватит....

29.07.2021 10:56
Жоржик

Открыли совсем недавно кусок Сиреневой между Взлетной и Балтийской, с нанесенной разметкой. Дак разметки уже нет, ее смыло дождями. Как так то, ее акварелью что-ли наносили ? Явно нарушение технологии, надо брать за цугундер того кто так сделал и того кто акт приемки подписал, пусть на зоне акварелью рисует.

29.07.2021 11:38
Достали!

Вот власть наша молодцы!! ни трамваи привезти не можем, ни разметку нанести!!! С разметкой беда не первый год, к концу года только наносим, а по весне уже нет, а потом все с начала)))

29.07.2021 12:14
- гость -

За такие бабки можно все улицы сплошняком в белое закатать на годы

29.07.2021 13:13
- гость -

29.07.2021 11:38
Достали!
Ни трамваи привезти не можем, ни разметку нанести!!!

А переоборудование Посуда Центр под ковидный госпиталь?
А когда в многоквартирный дом вложили 5 млн бюджетных средств, а потом признали аварийным?

На амике много чего интересного пишут)))

29.07.2021 13:30
гость

Снижение цены работ на 20% от стоимости! Выигрывает тот, кто меньше заплатит. Система торгов порочная. Никто не будет работать себе в убыток.

29.07.2021 14:10
- гость -

На амике много чего интересного

да вспомнить худ. музей у сеятеля
вот где бездонный насос

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