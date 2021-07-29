Лихорадка на белой полосе: почему Барнаул остался без дорожной разметки

Дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жалуются в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая", которая принадлежит общественнице, сопредседателю ОНФ в регионе Евгении Гущиной. Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле. Объясняем, почему так вышло, что столица края в разгар летнего строительного сезона осталась без подрядчика.

Почему мэрия разорвала контракт с "Дорожными знаками Алтая"?

Из-за невыполнения своих обязательств. В декабре 2020 года компания Евгении Гущиной заключила контракт с комитетом по дорожному хозяйству Барнаула на 38,3 миллиона рублей. Большая часть денег полагалась на разметку, а другая – на дорожные знаки. При этом компания "Дорожные знаки Алтая" пыталась всеми силами выиграть аукцион и предложила сумму меньше, чем конкуренты. В результате торгов цена контракта упала почти на 10 миллионов. Было непонятно, как на 38,3 миллиона фирма сможет обеспечить разметкой и знаками все улицы Барнаула.

Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно в это время особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию. Любопытно, что стороны нашли компромисс и, судя по всему, "Дорожные знаки Алтая" не будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, как обычно бывает при расторжении договоров.

Почему фирма не смогла выполнить условия договора?

Из-за изначально низкой цены контракта. За несколько недель до этого Евгения Гущина сообщила СМИ, что "Дорожные знаки Алтая" уходят из региона: как раз потому, что вынуждены работать в убыток.

"В первую очередь, решение было принято в связи с укрупнением бизнеса и слиянием в сфере безопасности дорожного движения с предприятием, которое находится в центральной части России, а также с последующим переездом", – сказала Гущина.

К тому же ударил по имиджу компании проигранный суд барнаульскому "Автодорстрою" из-за неуплаченной аренды. Теперь фирма обязана выплатить истцу 599 тысяч рублей. Это, кстати, уже второй суд между участниками. Ранее "Автодорстрой" уже выиграл иск на сумму 284 тысячи рублей из-за невыплаченных денег за аренду маркировочной машины.

Кто будет теперь наносить разметку на дорогу в Барнауле?

Пока неизвестно. Согласно официальной информации мэрии, в ближайшее время проведут новый аукцион на выполнение работ. В настоящее время на сайте госзакупок лота нет. При этом дорожно-ремонтный сезон подходит к концу.

Почему отсутствие дорожной разметки так плохо?

Каждый водитель привык ориентироваться на дороге по разметке. Если её нет, то автомобилист (особенно неопытный или иногородний) может растеряться. Всё это может привести к аварийным ситуациям. Страдают и пешеходы: водители могут не заметить зебру и вовремя не остановиться на нерегулируемых переходах.