Чтобы прослужили вечность: пять советов по уходу за пластиковыми окнами

Пластиковые окна делают любое жилье комфортнее и уютнее. Они прочны, надёжны и долго служат, но иногда требуют обслуживания и ремонта. Чтобы окна не подводили в холодное время года, сберегали тепло и защищали дом от сквозняков, следует соблюдать некоторые правила. Разберём, что необходимо знать при выборе и эксплуатации окна.

Выбирайте, не экономя

Выбирая пластиковые окна для городской квартиры или загородного дома, учитывайте:

количество створок окна;

тип их открывания;

толщину оконного профиля;

количество стёкол в стеклопакете.

Если вы хотите сделать помещение тёплым и защищённым от уличного шума, выбирайте максимально возможную толщину оконного профиля. В климатических условиях Алтайского края желательно, чтобы и стеклопакет окна был двойным: так вы сохраните больше тепла в помещениях, а также предотвратите образование наледи и конденсата.

А вот для остекления балкона, лоджии или террасы можно выбрать более доступный по цене оконный профиль с меньшим количеством стёкол, а также использовать однокамерный стеклопакет. В этих помещениях для создания комфортной температуры зимой толщины окон всё равно будет мало.

Делайте влажную уборку мягкими средствами

Если вы хотите, чтобы окна служили долго, при этом не теряя презентабельный вид, стоит придерживаться нескольких простых правил при уборке. Стоит заметить, что ПВХ не нуждаются в особом уходе, как, например, старые деревянные окна: уборка отнимает совсем немного времени.

Так, для мытья лучше использовать мягкие средства для очистки или же обычный мыльный раствор. Нанесите выбранное средство на поверхность и дайте ему высохнуть. Дальше останется только протереть профиль сухой чистой тканью.

Нельзя применять абразивные средства, нитроцеллюлозные растворители, ацетон и разные кислоты. Они могут испортить внешний вид окна и снизить его функциональность. Если пятно никак не поддаётся, можно попробовать оттереть его спиртом.

Проветривайте

Окна из ПВХ отличаются высокой плотностью соединений: в закрытом состоянии они пропускают очень мало воздуха. Поэтому если в помещениях накапливается влага – как, например, на кухне, – она выпадает на стеклопакетах в виде запотевания и конденсата, а при сильных морозах – наледи.

Чтобы избежать подобных явлений, нужно регулярно проветривать. Это не требует дополнительных затрат, при этом значительно продлит жизнь пластиковым окнам. Дополнительно вы можете установить системы вентиляции и кондиционера.

Подготовьтесь к зиме

Чтобы окна нормально функционировали долгой в нашем регионе зимой, их стоит подготовить отдельно. Для этого нужно выполнить несколько несложных работ:

В первую очередь, тщательно вымыть. Привести в порядок движущиеся элементы фурнитуры, чтобы они могли полноценно двигаться. С помощью узкой кисточки можно легко удалить пыль, грязь и мелкий мусор. Смазать механизмы ПВХ-профиля, в частности – ролики. Лучше использовать специальное средство для смазки, но если его нет – подойдёт и обычный солидол. Проверить состояние уплотнителей. Если он износился, в комнату будут проникать посторонние звуки, а стеклопакет покроется наледью или конденсатом. Лучше заменить его заблаговременно, чем когда на улице будет минус, и квартира промёрзнет во время работ.

Пластиковые оконные системы являются высокотехнологичными сложными конструкциями, основные элементы которых изготовлены из материалов с различными физическими свойствами.

Регулярно делайте профилактику

Оконные системы ПВХ оснащены механизмами, которые собраны с минимальными технологическими зазорами между взаимодействующими деталями. Это обеспечивает их безукоризненную работу, но в то же время объясняет, почему пластиковые окна на протяжении всего срока эксплуатации требуют тщательного ухода и периодической профилактики.

Нарушение правил ухода за пластиковыми окнами закономерно приводит к деформациям и частичному разрушению ПВХ-деталей, нарушению функционирования механизмов и герметичности стеклопакетов. Поэтому если вам нужно профессиональное обслуживание ваших окон, обращайтесь в компанию "Оригинал". Сотрудники компании выполнят работу быстро и качественно, и дадут советы по последующей бережной зимней и летней эксплуатации окон.

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