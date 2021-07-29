Стала известна дата празднования Дня города в Барнауле

День города в Барнауле в этом году отметят 11 сентября. Как следует из постановления, которое накануне подписал мэр Вячеслав Франк, праздник пройдёт в привычном формате – несмотря на пандемию.
"Организовать празднование Дня города Барнаула в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 291-й годовщине образования города Барнаула", – сказано в документе.
Так, комитету культуры до 3 сентября глава города поручил разработать сценарии торжественных мероприятий, а также афиши к предстоящему празднику. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с УМВД России по Барнаулу к этой же дате предстоит разработать схемы движения транспорта, а комитет по строительству, архитектуре и развитию города и районные администрации займутся обеспечением праздничного оформления проспектов, скверов, площадей и улиц города. Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий возложено на районные администрации и комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
Из приложения к документу также следует, что в День города в Барнауле планируют провести выставки "Город мастеров" и "Барнаул – туристский" на ул. Мало-Тобольской, фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём", праздничную программу "Барнаул – студенческий, молодёжный, творческий!", спортивный праздник "Барнаул спортивный – город чемпионов", а также турнир по профессиональному боксу "Кубок главы города Барнаула". Кроме того, горожан ждут различные концерты, а вечером будет фейерверк.
Напомним, что в прошлом году Барнаулу исполнилось 290 лет. Юбилейную дату, несмотря на коронавирус, также отметили в привычном формате, а основная концепция мероприятия была связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Комментарии
Пандемия? Не, не слышали...
Пир во время чумы
Пандемия — недостаточный повод отказаться от массового мероприятия?
как жаль, что на выборах отменили строчку - ПРОТИВ ВСЕХ. Третьей волны мало ? Загруженных ковидных госпиталей и моргов мало ? Франк - одумайся.
есть старая поговорка. Кому война, кому мать родная.
вполне подходит
29.07.2021 08:58
выы
как жаль, что на выборах отменили строчку - ПРОТИВ ВСЕХ. Третьей волны мало ? Загруженных ковидных госпиталей и моргов мало ? Франк - одумайся.________--___________________________ А просто самому не пойти если остерегаешься, на такой вариант умишка не хватает, Франк тебя туда палкой гонит?
Кто очкует, не ходите!!!
Задолбали нытики!
Боитесь в общ. транспорте людей без масок, одевайте свои или передвигайтесь на собственном транспорте.
А то вам все должны и все обязаны.
То вы прививаться не хотите и маски носить, якобы, ковида нет, а тут вспомнили про пандемию. Будьте уж последовательны.
А после ДГ все опять закроется, и здравствуй дистант?
к 25-27 августа 3-я волна короны пройдет. инфа 100%. И нормально день города и выборы пройдут. А 1 октября 4-ая волна начнется.
Кто боится - не ходите и вообще, очень-то скафандр и сидите дома на попе ровно.
29.07.2021 08:50
Виктор
Вы что ещё не знаете, что на одобренных провластных шабашах, вирус не распространяется?!
Новосибирск отменил празднование Дня Города. У нас, что опять хотят спровоцировать, как в прошлом году, всилеск заболеваний? И опыт, сын ошибок чудных, даже ничему не учит?
Стрижи прилетят?
Я даже не про пандемию, тут холивар неизбежен. Пусть каждый сам для себя решит вопрос похода на массовое мероприятие в условиях распространённого вирусного заболевания.
Я про другое: зачем вообще проводить этот ДГ, если вы его организовываете так уродски? Все эти бесконечные и никому не нужные выставки Город мастеров, эти фестивали самодеятельности. Они никого не интересуют, ну максимум пенсионеры от нечего делать остановятся поглазеть. Навтыкают флажков, повесят плакатики - вот и весь праздник. Потом эту макулатуру выкинут, и на следующий год все по новой. Не проще ли организовать одно, но прикольное мероприятие? Какой-нибудь концерт интересных музыкантов с качественным звуком и шоу, или лазерное шоу, или фестиваль фейерверков. Нет же, продолжают совково-пенсионные нафталиновые традиции, хороводы, дети пробегут, бабы в кокошниках поголосят… А вы просто пустите большую платформу по городу, где девки в трусах на шесте будут танцевать - все глазеть будут, у народа настроение поднимется) разрешите барнаульцам по прописке пиво бесплатно в пивнарях наливать - да за вас потом на всех выборах проголосуют) я, конечно, утрирую, но суть в том, что в том виде, в каком сейчас этот День города проводят - это убого, уныло и не нужно, неэффективная трата денег и людского времени.
если вы его организовываете так уродски?
ну шо вы от дерЁвни хотите
по по колхазански и делают
А "санитарное дело" на Франка заведут?
Что праздновать будем? Уничтоженные символы города - площадь октября, Сахарова, речной вокзал? Строительство очередного гетто на западе города?
Жесть.... Про пандемию не слышали?
На геноцид смахивает.
.... праздник пройдёт в привычном формате – несмотря на пандемию.
Как надоели эти двойные стандарты, просто жуть.
29.07.2021 09:58
- гость -
А зачем?! Причин из кожи вон лезть нет. Монополия власти, можно работать как попало. Предстоящие выборы их судя по всему не пугают, белорусский упырь им показал как результат можно нарисовать, а всех недовольных заткнуть. Отказ от построения нормального государства произошел уже давно, в приоритете только удержание власти.
А попилить? Нет повода, нет распила. Деньги на праздник там не малые. Как дети..зачем, почему..выделят и отменят перед датой
29.07.2021 09:58
- гость -
не гравится город мастеров, смотри сидя дома свое лазерное шоу.
девок в трусах на шесте тоже в инете.
Власть не может определится ,то эпидемия, а как распил бабла так короновирус закончился, а потом люди будут виноватыми.
29.07.2021 11:17
гость
Почему потом то?! Уже виноваты! Уже сорваны темпы вакцинации, приходится заставлять "через колено", уже частники виноваты что в их конторах низкие темпы вакцинации. Так что никаких потом.
А я привился, укоЛОЛся, одену маску и пойду на праздник салют смотреть и наслаждаться реальной жизнью. А лохи пусть сидят дома.
Когда человеку отмечают каждый год День Рождения , то можно понять , мы всё-таки смертны . Но городу !!! Зачем ? Он что завтра умрет , тем более в эпидемию .. Какой то сюр
".... праздник пройдёт в привычном формате" (несмотря на пандемию). Двойные
стандарты зашкаливают. Это бездушное мероприятие с неэффективной тратой
денег из казны. Никакой заботой о людях здесь и не пахнет. Это шаг к очередному "аншлагу" (Вспомните прошлогоднее празднование). Оно как раз для лохов,
которые укололись, в связи с чем потерявшими последнюю мыслительную
деятельность. "Пир во время чумы" и не иначе.
Позор такому решению городских властей! Всех в отставку!
максимум пенсионеры от нечего делать остановятся поглазеть.
Лет 20 не ходим, хотя нет, лет 12 назад ходили салют на Сахарова смотреть. После салюта клумбы возле зак.собрания в асфальт утоптали, дикари.