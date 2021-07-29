Интерпол помог поймать барнаульского педофила, который фотографировал племянниц жены

41-летнего жителя Барнаула осудят за изготовление порнографии с несовершеннолетними. Мужчина снимал на камеру мобильного телефона племянниц своей супруги, которым на тот момент было девять и шесть лет.

"По данным следствия, в 2017 и 2020 годах, находясь в своей квартире, обвиняемый совершал иные действия сексуального характера в отношении племянниц своей супруги, которым на тот момент было девять и шесть лет. Пользуясь тем, что девочки спали, он совершал в отношении них противоправные деяния, которые снимал на камеру мобильного телефона", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Свидетелей совершения мужчиной преступлений не было, а видео он удалил в дальнейшем. При этом видеофайлы автоматически были загружены на один из облачных сервисов, где их нашли сотрудники Интерпола и передали российской полиции.

Следователи собрали достаточные доказательства и обвиняемый раскаялся. Кроме того, согласно заключению экспертизы, у обвиняемого обнаружено расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.