Тело утонувшего 10-летнего мальчика обнаружили в реке Алей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утопления 10-летнего мальчика, которое произошло 27 июля в реке Алей. Тело ребёнка обнаружили 29 июля.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в день происшествия мальчик ушёл на улицу из дома в одном из сёл Третьяковского района, однако домой ребёнок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в реке Алей с признаками утопления.

Напомним, что днём 19 июля двое детей пошли купаться на Алей в посёлке Берёзовка Рубцовского района. Во время купания ребята решили переплыть на другой берег, но в какой-то момент 10-летний мальчик бесследно исчез под водой.