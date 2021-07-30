Женщина пострадала при столкновении КамАза и легковушки на Телецком тракте

Женщина пострадала в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД по региону.

Авария случилась 28 июля около 12:20 на 15-м километре трассы Р-256 "Подъезд к озеру Телецкому" в районе села Карасук.

34-летний житель села Сайдыс ехал на машине Toyota Avensis и, начав объезд в зоне проведения дорожных работ, врезался в движущийся впереди по правой обочине и поворачивающий налево КамАЗ, управлял которым 41-летний житель Горно-Алтайска.

"В результате ДТП в приёмный покой Республиканской больницы с полученными травмами была доставлена 32-летняя женщина – пассажир автомобиля Toyota. Водители транспортных средств были трезвые", – рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.