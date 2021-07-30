Скидки на смартфоны и наушники. Xiaomi запустил акцию за покупку телефонов

Хорошая новость для фанатов популярного бренда Xiaomi: в официальном магазине Mi Stores началась акция. Только до 2 августа 2021 года при покупке смартфонов и любых беспроводных раздельных наушников вы получите скидки*!

В акции участвуют: Xiaomi Redmi 9 32 Гб – скидка 900 рублей; Xiaomi Redmi 9 64 Гб – скидка 1300 рублей; Xiaomi Redmi 9T 64 Гб – скидка 900 рублей; Xiaomi Redmi 9T 128 Гб – скидка 900 рублей.

Так, например, смартфон Xiaomi Redmi 9 обладает привлекательным корпусом. Он начинён самыми технологичными решениями, поэтому станет идеальным выбором для любого пользователя. Благодаря памяти размером 32 Гб владелец сможет хранить в телефоне всё необходимое.

Самого пристального внимания заслуживает 6,53-дюймовый экран модели, имеющий безрамочную конструкцию. Он передаёт безграничное изображение в самом высоком качестве. За солидное быстродействие отвечают процессор MediaTek Helio G80 на 8 ядер, графический ускоритель Mali-G52 и 3 Гб оперативной памяти. А на основную камеру с разрешением 13+8+5+2 Мп можно делать чёткие и детализированные фото. За их конфиденциальность, а также за сохранность прочей информации и платёжных данных отвечают сканеры отпечатков пальцев и лица.

Сделайте свою жизнь ярче благодаря эстетике Redmi 9T . Его задняя панель завораживающе сияет и блестит при падении света. Корпус смартфона обладает необычной текстурой, на которой не остаётся отпечатков пальцев. Для лёгкой и быстрой разблокировки на боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев.

Корпус отлично защищён от воды, поэтому обеспечивается безопасное использование гаджета в любую погоду. Смартфон обладает квадрокамерой, которая позволит сделать разнообразные фотографии, где бы вы ни находились. Запечатлейте великолепные пейзажи, снимайте захватывающие крупные планы и получайте художественные портреты. Экран смартфона обладает диагональю 6,53 дюйма и поддерживает разрешение FHD+. Двойные динамики, прошедшие сертификацию Hi-Res Audio, передают звук в отличном качестве. 8-ядерный процессор Snapdragon™ 662 обеспечивает высочайшую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева.

Приходите в магазины Mi Stores. А если вы уже определились с выбором – закажите онлайн сайте mi-stores.ru или по телефону +7 991-427-55-28.

*Чтобы получить скидку, вам необходимо всего лишь добавить в корзину один из указанных смартфонов и любые беспроводные наушники. Скидка считается автоматически.

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