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Панты – наше всё. Как алтайская компания завоёвывает мир энергетикой маралов

, ИА "Амител"
Представители компании "Пантопроект" рассказали, что алтайские панты лучше китайских и зачем вообще нужна вся эта философия

Пантовое оленеводство появилось в России около двухсот лет назад и считается самым правильным во всём мире. Продукты из крови рогов марала ценятся очень высоко. Намного выше, чем китайские аналоги, несмотря на то, что наши восточные братья занимаются таким видом оленеводства уже более двух тысяч лет. Что не так с китайскими пантами, чем хороши алтайские, что делают из пантогематогена и как государство помогает местному бизнесу развиваться. Об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали директор компании "Пантопроект" – старейшего производителя БАДов – Марина Дочилова и заместитель директора Константин Барановский.

Что такое панты и что из них делают

– Все слышали о пантах, но не все чётко понимают, что это такое. Напомните, пожалуйста.

– Это молодые неокостеневшие рога оленя. В нашем случае – алтайского марала. Самое ценное внутри пантов – кровь. В её составе огромное количество полезных веществ: витамины, микро- и макроэлементы, стволовые клетки. Состав пантов насколько многообразен и богат, что до сих пор не изучен до конца. Но мы точно знаем, что особая сила в энергетике. Панты срезают в период, когда марал находится на пике своей биологической активности. В это время его рога растут со скоростью 1,5-2 сантиметра в сутки. Это энергетика сильного, здорового, мощного животного. И вся она сохранена в наших препаратах.

– Животное остаётся живым и здоровым после такой процедуры?

– Конечно. Его выпускают в маральник, где он продолжает жить. И это не какой-то загон, это настоящее пастбище. На каждое животное у нас приходится по 2 га территории. Так что выпускаем, можно сказать, на волю. Он восстанавливает свои силы до следующего года. Панты срезаются раз в год, это возобновляемый ресурс.

– А что потом происходит с пантами?

– На основе крови из рогов мы делаем субстанцию – пантогематоген. И уже из него производим все препараты.

–  Так, а теперь расскажите, что такое "Пантопроект"?

– Это бийское предприятие (г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150, там же открыт музей мараловодства), а пастбище, где мы и берём сырье, находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Это, кстати, родина алтайского мараловодства. Именно там в 30-х годах XIX века появились первые маральники – в ответ на спрос со стороны Китая.

"Пантопроект" работает в сфере пантового оленеводства с 1999 года. Дело начинал ещё мой отец, Николай Фролов. Я – уже второе поколение. Так что мы занимаемся этим уже более 25 лет, можно сказать, одна из старейших компаний в этой сфере. Специализируемся на оздоровительной продукции. Всё, что делаем, содержит пантовую субстанцию.

– Откуда вообще взялась такая идея?

– Тогда, в девяностые, продукты из пантов были в новинку на Алтае. Они всегда уходили на экспорт. А мой папа хотел развивать это направление для своих, для страны.

Кстати, сейчас в Алтайском крае и Республике Алтай живёт около 110-120 тысяч маралов. 85% всей популяции мараловодства в стране находятся именно в наших соседних регионах.

– Что вы производите?

– Основное направление – БАДы. А также косметические средства для ухода за лицом, за телом. Знаменитые пантовые ванны, например. У нас есть функциональное питание для профилактики заболеваний. И напитки. Очень, кстати, популярные в Сочи. В этом году мы выпустили серию косметических средств: ароматические маски, обогащённые пантогематогеном с нежной глиной для разных типов кожи. 

Китайцы и выгода

– То есть китайцы первыми "раскусили" эту тему?

– Да, китайцы используют панты уже более двух тысяч лет. Для них это очень ценное сырьё. Если бы не маральники, то популяция этих животных в России просто бы была уничтожена китайцами. Потому что они истребляют оленей бесчеловечным образом ради получения пантов.

– Как это? Убивают? 

– Не, повторимся, панты – возобновляемый ресурс. Вот только у нас они живут почти в естественной среде и дают сырьё по своим циклам, то есть раз в год. А в Китае оленей кормят гормонами, а потому панты вырастают несколько раз в год. И содержатся там они в загонах с бетонными полами. Так что сила пантовой продукции у нас совершенно разная.

Вообще панты производят в России, Китае и Новой Зеландии. Но именно алтайские ценятся больше остальных. Особенно сейчас высокий спрос в Южной Корее. Так что российские панты – самый высший класс.

– А вы поставляете туда свою продукцию? И куда ещё?

– Да, среди рынков сбыта есть и Южная Корея, а также Казахстан, Беларусь, Испания, Чехия, Болгария, Норвегия, страны Прибалтики. Но экспорт – это приятное дополнение. Мы больше нацелены на внутренний рынок. И хотим, как и мой папа, чтобы этим даром природы пользовались жители нашей страны.

А потому активно работаем с регионами, наша продукция есть уже в половине субъектов России. А с учётом развития онлайн-бизнеса клиенты у нас есть почти во всех регионах. Мы представлены на Ozon, Wildberries и других площадках. Через электронный формат реализуем около 15% продукции. Причём начали это делать ещё до пандемии.

Энергетика = иммунитет

– Чем же так хороша пантовая продукция?

– Пантогематоген воздействует на организм комплексно. Включает резервы и тянет к здоровому состоянию, повышает энергетику и работоспособность. Бывает совсем, казалось бы, уникальный эффект. Как-то одна из покупательниц написала, что у неё восстановился цвет волос: из седого в тот, который был всю жизнь. Так что мы гордимся своей работой.

– А тем, кто перенёс ковид, есть смысл оздоравливаться пантами?

– Да, пантовая субстанция отлично подходит людям, переболевшим коронавирусом, пневмонией.

Но вообще не важно, какой у вас недуг, ведь это не лечебный, а восстановительный препарат.

Основной принцип восточной медицины – профилактика заболеваний. И восприятие организма человека как комплексной системы. Пантовая энергетика даёт иммунитет, укрепляет весь организм. А от исходного состояния иммунитета зависит, как человек перенесёт заболевание, какие будут осложнения и последствия, заразится ли он вообще.

– А с санаториями сотрудничаете?

– С санаториями мы начали работать ещё в девяностые годы. И не просто поставлять продукцию, а проводить клинические испытания, чтобы выявить оздоровительные свойства при разных заболеваниях. Сначала зашли в Белокуриху, а теперь уже сотрудничаем более чем с сотней санаториев России (в том числе лечебницами "Газпрома", "Сургутнефтегаза", РЖД), Казахстана, Белоруссии. Поставляем сырьё для пантовых ванн, микроклизмы, тонизирующие напитки, гели для массажа, маски. Нас очень радует, что положительныё эффект видят и пациенты, и врачи. Многие медики той же Белокурихи сами активно пользуются нашей продукцией.

– Было непросто зайти в санатории?

– Да, есть специфика. Чтобы там стоять двумя ногами, нужно иметь разрешительные документы. Например, на пантовые ванны у нас есть медицинская технология, которая позволяет применять их в лечебной практике.

Поддержка фонда МСП

– "Пантопроект" – одна из алтайских компаний, которая достойно представляет регион на выставках. Одна из последних – "БАД-Экспо" в Москве. Какие результаты?

– Мы привезли контакты, которые сейчас отрабатываем: аптеки, магазины здоровья, интернет-магазины. По экспорту интерес проявляли представители из Китая, США, Израиля. Хорошая выставка: много посетителей, много интереса.

– Участие алтайских компаний в выставке организовал Фонд МСП. Чем это помогло вашей компании?

–  Мы много лет сотрудничаем с фондом и очень много работы сделали вместе. Благодаря господдержке мы были на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, международных выставках в Стамбуле, Сеуле, Хошимине, ездим с бизнес-миссией в различные страны.

А ещё сотрудники фонда занимаются обучением малого и среднего бизнеса, проводят круглые столы, семинары. Особенно ценным для нас был семинар о том, как правильно заключать внешнеэкономический контракт. И круглый стол по таможенному регулированию. Благодаря поддержке фонда мы смогли перевести наши каталоги на иностранный язык: корейский, китайский, японский.

А помощь в экспортной деятельности просто бесценна. Начиная от выставок, заканчивая регистрацией торговых марок. Фонд – огромный ресурс, которым надо пользоваться. И который очень помогает небольшим компаниям.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2021 13:54
- гость -

это наши предки раньше начали заниматься пантотерапией, а не китайские соседи.

30.07.2021 13:58
- гость -

Молодцы что в первую очередь хотите оздоровить свой народ, надеюсь это не пустые слова.

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