Мишустин выделил Алтайскому краю 1 млрд рублей на стабилизацию бюджета

Алтайский край оказался в числе регионов, которые получат первые в 2021 году деньги на укрепление стабильности местного бюджета. Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели региону выделили 1 млрд рублей.
В общей же сложности сумма транша составит 50 млрд рублей – их распределят по 55 субъектам РФ. Размер дотаций – от 300 млн до 2 млрд рублей. Всего в федеральном бюджете на эти цели зарезервировали 100 млрд.
В правительстве подчеркнули, что такая дополнительная финансовая поддержка поможет регионам "в полном объёме выполнить свои обязательства перед гражданами" и "послужит реализации социально значимых инициатив".
Поступил ли уже выделенный Мишустиным 1 млрд рублей в Алтайский край, а также на какие цели планируется его направить, пока неизвестно.
Комментарии
На какие цели планируют потратить деньги, пока неизвестно
какая прелисть. будет новость скоро а АК увеличилось количество миллионеров
ну,власть,держись-контроль впереди на каждую копеечку!
и пусть вам хватит разума уцелеть всем.
ШО ОПЯТЬ?
ВОТ ВЕДЬ НЕДЕЛЮ НАЗАД ПИСАЛИ:
"Более 2,8 млрд рублей выделили Алтайскому краю из федерального бюджета"
ЭТО ЖЕ ПОЧТИ 4 МЛРД РУБЛЕЙ!!
Пошли подачки, сначала увеличили подать, теперь кости кидают, так стрёмно , что сибирь "в хвост и гриву"
вам не дай денег-плохо, дали денег-еще хуже.Какую там подать Алтайский край платит ?Маслом подсолнечным себя обеспечить не может,стыдоба с Кубани везем,тоже наверно "подачка"?