Мишустин выделил Алтайскому краю 1 млрд рублей на стабилизацию бюджета

Алтайский край оказался в числе регионов, которые получат первые в 2021 году деньги на укрепление стабильности местного бюджета. Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели региону выделили 1 млрд рублей.

В общей же сложности сумма транша составит 50 млрд рублей – их распределят по 55 субъектам РФ. Размер дотаций – от 300 млн до 2 млрд рублей. Всего в федеральном бюджете на эти цели зарезервировали 100 млрд.

В правительстве подчеркнули, что такая дополнительная финансовая поддержка поможет регионам "в полном объёме выполнить свои обязательства перед гражданами" и "послужит реализации социально значимых инициатив".

Поступил ли уже выделенный Мишустиным 1 млрд рублей в Алтайский край, а также на какие цели планируется его направить, пока неизвестно.