В барнаульском посёлке Черницк обустроили спортплощадку за 1,4 млн рублей

В барнаульском посёлке Черницк на территории школы № 95 обустроили новую спортплощадку, сообщили в мэрии.

Там уложили безопасное резиновое покрытие, нанесли разметку, установили баскетбольные кольца, волейбольные стойки с сеткой, а также ворота для мини-футбола и ограждение по периметру.

Площадка появилась благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив. Стоимость работ составила более 1,4 млн рублей. 95 тысяч рублей из этой суммы – вклад местных жителей, ещё 20 тысяч предоставили юрлица.