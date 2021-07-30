Электронное ОСАГО. "Билайн" и "Сравни.ру" запустили онлайн оформление страхового полиса

Оформить ОСАГО теперь возможно онлайн в приложении "Мой Билайн", а также на сайте https://beeline.ru. Сервис рассчитает стоимость страховки в 18 компаниях, чтобы выбрать лучшие условия и сэкономить на покупке в среднем 3000 рублей за счёт разницы базовых тарифов в страховых компаниях. Весь процесс, включая расчёт, сравнение цен и получение готового полиса, занимает не больше 10 минут и проходит полностью онлайн.

Больше не нужно предоставлять бумажные документы и приходить в офис – достаточно заполнить анкету и оплатить полис, после чего он будет направлен на электронную почту клиента. Сервис учитывает все скидки за безаварийную езду при подборе предложений.

"Мы стараемся заботиться обо всех аспектах жизни наших клиентов и предоставлять широкий спектр страховых услуг, которые теперь пополнились и страхованием автомобилей. Запуск продукта стал возможен благодаря надёжному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО ООО "Сравни.ру", – рассказала Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО "ВымпелКом".

Оплата полиса будет происходить напрямую в выбранную клиентом страховую компанию, а данные о полисе ещё до его получения будут внесены в базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Мы рады, что "Билайн" выбрал нас своим партнёром в этом проекте и уверены, что клиенты оценят новый сервис. Ежегодные муки выбора лучшего предложения при продлении ОСАГО будут решаться для клиентов "Билайна" за 10 минут. Мы стремимся помочь людям сэкономить время и деньги при использовании финансовых продуктов, а такие проекты позволяют доставить классный сервис до ещё большего числа пользователей. Теперь клиенты "Билайна" могут не только купить "новый полис ОСАГО", но и продлить свой текущий, вся история страхования и накопленные скидки будут сохранены и учтены", – отметил Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса ООО "Сравни.ру".

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.