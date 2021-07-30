Власти РФ собираются запретить вывоз бензина из страны

Российские власти задумались о запрете вывоза бензина из страны. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, правительство рассматривает запрет экспорта, а Минэнерго готовится в ближайшее время внести соответствующее предложение. Его слова приводит ТАСС.

Ранее по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 30 июля стоимость бензина выросла на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, а АИ-95 на 0,18%, до 58 659 рублей.

В результате власти России задумались о запрете вывоза. Как ранее отмечал министр энергетики России Николай Шульгинов, решение о запрете вывоза может быть принято после торгового дня в пятницу. Особенно важно такое решение в преддверии сезона сбора урожая, поскольку высокие цены на бензин могут привести к удорожанию логистики.