Овощи и молочная продукция подешевела в Алтайском крае

Сезонное снижение цен на овощи фиксируют специалисты статистики в Алтайском крае. Кроме овощей, снижение стоимости произошло и на молочную продукцию, сообщили в Минэкономразвития региона.

За прошедшую неделю на 10,9% подешевели огурцы (до 74,22 рубля), на 8,2% – картофель (54,36 рубля), на 5,5% помидоры (95,66 рубля), капуста белокочанная уменьшилась в цене на 2,6% (36,09 рубля), лук репчатый на 0,8% (30,73 рубля).

Подорожание в этой категории оказалось у моркови, хоть и довольно незначительное – с 83,79 до 84,38 рубля.

Также в регионе отмечается снижение цен на творог, молоко, яйца и подсолнечное масло.