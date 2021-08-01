Статую из Рубцовска установили на вершине Эльбруса

Небольшую скульптуру медведя с надписью "Рубцовск" установили на вершине Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фигуру на горе поставил Александр Дорнов, который совершил восхождение на один из высочайших пиков Земли в составе группы горных туристов. По его словам, фигура очень понравилась путешественникам. Они обещали охранять объект.
"Вначале была задумка установить на вершине фигуру рака в честь известной поговорки, но патриотизм и высокий смысл взяли верх, и на Эльбрусе поселился добродушный рубцовский мишка с балалайкой и букетом цветов", – прокомментировали установку в городском управлении по культуре.
Комментарии
Пусть много веков,
Славя Рубцовск,
Стоит статуя!
ну и зачем мусорить? а если каждый город по статуе установит? скоро чистых мест и не останется
Памятник карлину из Бийска затащите на Эверест он заслужил!
Надо больше мусора!
Какие туристы пообещали охранять объект и как они это будут делать?
1.08.2021 11:04
- гость -
Там ещё, может быть, для статуи Волка "Ну ты заходи, если что!" места хватит
1.08.2021 12:48
- гость -
А если какую-то круглосуточную круглогодичную Вахту Почёта организовать? Чтобы один дежурный сменял другого
Ещё один уголок природы в помойку превращают...
Итальяшка, ты на Эльбрусе яано не был, туда добраться сложнее чем на Актру. Так что загадить сильно не получится.