Статую из Рубцовска установили на вершине Эльбруса

Небольшую скульптуру медведя с надписью "Рубцовск" установили на вершине Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фигуру на горе поставил Александр Дорнов, который совершил восхождение на один из высочайших пиков Земли в составе группы горных туристов. По его словам, фигура очень понравилась путешественникам. Они обещали охранять объект.

"Вначале была задумка установить на вершине фигуру рака в честь известной поговорки, но патриотизм и высокий смысл взяли верх, и на Эльбрусе поселился добродушный рубцовский мишка с балалайкой и букетом цветов", – прокомментировали установку в городском управлении по культуре.