Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России

В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь россияне смогут вернуть 13% (но не более 120 тысяч) от затрат на занятия спортом в год. Вычет можно будет оформить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей. Максимальный размер вычета составляет 15,6 тысячи рублей в год.
"Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом", – сказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин.
Комментарии
Владелец фитнес-центра: "Ну вот цены можно и поднять."
Достали уже со всякими льготами и вычетами.
Да, вот только реестр фитнес-залов, тренажерных залов и т.п., за посещение которых можно получить вычет, еще не создан.
И по сути этот закон бесполезен, как минимум до 2022г.
Так что, все это обычный популизм перед выборами...
13% - это совсем немного. 2000 х 0,13 = 260
Ну теперь для нас нищебродов наступил рай, найти в чулане хб трикушку с растянутыми коленками и кеды китайские "два мяча" и в фитнес клуб. Мечты сбываются.
лучше бы дали тыщенку в месяц на пивасик.
кому эти фитнесы нужны.
жили и проживем без них
1.08.2021 16:44
- гость -
лучше бы дали тыщенку
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правильно - кто пообещает так, за того и голосовать
Откуда взять - вон всяких няфтяшек полно.
Арабы же так делают