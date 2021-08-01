Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России

В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь россияне смогут вернуть 13% (но не более 120 тысяч) от затрат на занятия спортом в год. Вычет можно будет оформить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей. Максимальный размер вычета составляет 15,6 тысячи рублей в год.

"Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом", – сказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин.