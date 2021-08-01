Глава USADA потребовал опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все видят, что запреты МОК являются обычным фарсом. Россия заслуживает сурового наказания и продолжает скрывать своё мошенничество. Запреты едва ли можно назвать ребрендингом, который не остановит коррупцию в России. Лёгкие наказания позволили россиянам посмеяться над Олимпийскими играми со своей жаждой медалей", – заявил Тайгарт.
Он призвал обнародовать результаты и обратить особое внимание на Россию, чтобы узнать, как изменилась борьба с допингом в стране.
Комментарии
Дерьма на лопате пиндосскому наркоману.Больше всего жрут допинг именно пиндосы.
потребовал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов
Не верит, что могут рвать их без мельдония. При том, что они напичканы препаратами нового поколения, которые еще не запрещены и не выявляются, а российские спортсмены их рвут, вместе с их препаратами. Он в это поверит не может, у него крышу рвет
Он призвал обнародовать результаты и обратить особое внимание на Россию
Так уже весь мир обратил, когда Россия медали выигрывала
Кто громче всех кричит:-Держи вора?Прально сам вор.Пиндосам бы лучше помолчать, а то распоясались, а ну как их возьмут за фаберже?Что петь будут?