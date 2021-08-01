Глава USADA потребовал опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все видят, что запреты МОК являются обычным фарсом. Россия заслуживает сурового наказания и продолжает скрывать своё мошенничество. Запреты едва ли можно назвать ребрендингом, который не остановит коррупцию в России. Лёгкие наказания позволили россиянам посмеяться над Олимпийскими играми со своей жаждой медалей", – заявил Тайгарт.

Он призвал обнародовать результаты и обратить особое внимание на Россию, чтобы узнать, как изменилась борьба с допингом в стране.