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Более 162 млн рублей направят на подготовку образовательных учреждений в Барнауле

, ИА "Амител"
Власти проверили одну из школ
Фото: Barnaul.org

Фото: Barnaul.org

Вячеслав Франк провёл выездное совещание в школе № 84, чтобы проверить готовность учреждения к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Для подготовки образовательных организаций к 1 сентября из городского бюджета выделено более 162 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. На эти средства капитальный и текущий ремонт сделают в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в восьми – замену деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов", – отметил глава города.

В школе № 84, которую проверили городские власти, этим летом делают косметический ремонт, а также ремонтируют школьный стадион. На это выделили около пяти миллионов рублей. 

Полностью завершить благоустройство стадиона планируют к 15 августа. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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