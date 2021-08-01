В Барнауле торжественно открыли Сквер десантников

1 августа в Барнауле состоялось торжественное открытие Сквера десантников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сквер – это не только возможность почтить наших воинов, но и украшение города, где с удовольствием люди будут проводить время, гулять с детьми. Накануне 91-годовщины Воздушно-десантных войск России на территории Барнаула и Алтайского края проходят мероприятия "Вахты Героев Отечества". Прибыла делегация Героев Советского Союза и Российской Федерации, в том числе Александр Вольф, отец Героя России, Героя Абхазии Виталия Вольфа, Герой Советского Союза Николай Кравченко, Герой РФ Александр Чернов и др.", – сказал на церемонии открытия председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что Сквер десантников станет любимым местом у жителей Барнаула, а начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян отметил, что власти выбрали для сквера одно из лучших мест в городе.