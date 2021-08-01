Вячеслав Франк провёл совещание по вопросу нелегальной торговли на Докучаево

Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу торговли в неустановленных местах в районе рынка Докучаево. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в совещании приняли заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, глава района Александр Михалдыкин, депутат АКЗС Анатолий Суворов, председатель комитета по по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Вячеслав Франк отметил, что жители района неоднократно жаловались на торговлю на тротуаре.

"Эту ситуацию, конечно, надо решать, но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять. Торговать на тротуаре – это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать", – сказал Вячеслав Франк.

Глава города поручил администрации района и профильным комитетам проработать варианты по обустройству точек для торговли.