Академик рассказал о людях, неуязвимых для коронавируса

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о том, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Слова специалиста передают "Известия".

Академик отметил, что в ходе исследований учёные выяснили, что "неуязвимостью" к коронавирусу обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

По словам Тотоляна, существует и ряд других факторов, влияющих на восприимчивость человека к вирусу, но их изучение пока находится на ранней стадии. Учёный также отметил, что известные факторы не дают "абсолютной защиты" по отдельности и рассматривать их нужно комплексно.