Академик рассказал о людях, неуязвимых для коронавируса

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о том, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Слова специалиста передают "Известия".
Академик отметил, что в ходе исследований учёные выяснили, что "неуязвимостью" к коронавирусу обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.
По словам Тотоляна, существует и ряд других факторов, влияющих на восприимчивость человека к вирусу, но их изучение пока находится на ранней стадии. Учёный также отметил, что известные факторы не дают "абсолютной защиты" по отдельности и рассматривать их нужно комплексно.
Комментарии
За 2 года паралича медицины, забитых поликлиник и больниц, и многодневных очередей на скорую помощь, 96 % населения даже не знают что такое коронавирус. Так может вообще 90 % людей к нему невосприимчивы?
А их насильно заставляют прививаться.