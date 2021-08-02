Белорусские власти пытаются насильно вывезти легкоатлетку Тимановскую с Олимпиады

Власти Белоруссии насильно пытаются вывести из Токио в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую. Представители госструктур уверяют, что девушка находится в "нестабильном психологическом состоянии".
Сама Кристина в социальных сетях рассказала о том, что ей много звонили из Минска, а после неизвестные пытались вывезти её из Олимпийской деревни. В поисках защиты девушка пошла в полицию.
Кристина опровергает все слухи о возможных психических проблемах и отмечает, что не общалась ни с какими врачами.
По словам легкоатлетки, причины для того, чтобы насильно вывозить её из Токио, нет. Она опубликовала в социальных сетях пост, где неодобрительно высказывалась о решении поставить её в эстафету, но политики в своих высказываниях девушка не касалась.
В разговоре с журналистами портала tribuna.by легкоатлетка заявила, что будет просить политического убежища в Австрии. Девушка опасается, что на родине её ждёт тюрьма.
Комментарии
Ещё одна Тихановская нашлась, теперь от спорта…
Меньше бы рот раскрывала по чисто внутрикомандной кухне, никто бы ее обратно не высылал.
У белорусов должна была бежать эстафета, под неё готовились спортсмены, именно на этот вид. Она же готовилась к другим дисциплинам. Но тут выяснилось, что шестеро из девяти не могут принять участие - что то типа мало сданных анализов на допинг, там какое то обязательное количество должно было быть, а выяснилось это типа внезапно, ну косяк штаба, это понятно. Но надо как то выходить из ситуации, ее попросили пробежать этап, а она восстала - мол я к другой дистанции готовилась, и не собираюсь ваши жопы прикрывать, раз вы облажались. Короче, встала в позу. Ну ей и сказали - Вали тогда домой, мы тебя вообще снимаем с соревнований. Ну тут у неё шифер окончательно задрало, и она про политубежище начала сопли пускать.
И вообще, есть два типа спортсменов: первый - это как вот эта белоруска; а второй типаж - это как наша шпажистка Марта, которая ногу подвернула, и несмотря на боль вышла биться дальше, ибо если бы она отказалась продолжать, то сняли бы всю команду. То есть своим здоровьем пожертвовала. А эта кобыла свои амбиции унять не может.
Какая наглость ставить её в эстафету.Ехай,Кристиана, в Австрию,там тебя в неё не вставят.А в Белоруссии ты попадёшь в местный Гулаг.
Это что, она в Австрии значит будет жить, а мы в Барнауле?!
вырастили поколение вот таких вот людей, ни свою страну не любят, не ценят, готовы ради денег и дешевого пиара на любое предательство.
Странные вы люди, а шпажистка Марта сможет саблей помахать, а Шубенков побежит 1 км без барьеров, а прыгуны в длину смогут тройной прыгнуть? Соревнования вроде одинаковые, а на самом деле очень разные, как и подготовка к ним
2.08.2021 10:20
- гость -
вот именно, вырастили поколение, которое готово молчать в тряпочку да еще и любого сожрать за то, что посмел рот открыть против
Чтобы получить политическое убежище- надо громко заявить,что тебя преследует власть.Только и всего.
А вы не помните эмиграцию из СССР 70-х годов, когда спортсмену, танцору, поэту можно было разреветься "меня Брежнев обижает!", и тут же давался вид на жительство, а потом и гражданство?
Иногда и ехать специально никуда не надо было, просто остаться — т. н. "невозвращенцы"
помним помним, только после "меня Брежнев обижает" можно было легко в психушку угодить или в Горький уехать под круглосуточное наблюдение
2.08.2021 10:48
помним помним, только после "меня Брежнев обижает" можно было легко
борцам с режымом везде тяжело, в америках их просто убивают, в европах сажают.
2.08.2021 10:48
провящайтесь на досуге:
Deadly Psychiatry and Organised Denial (Смертельная психиатрия и организованное отрицание);
Если она перспективна и может зарабатывать своими физическими данными, то конечно она это использует и убежит из бедной Белоруссии. Другое дело, что она может и пролететь. Чтобы выступать за богатую страну, ей надо получить гражданство богатой страны, а в богатой стране есть свои не менее перспективные спортсмены. Ей могут поплатить бабки какое то время за то, что она будет поливать грязью Лукашенко, пока это не перестанет быть интересным, но как спортсменка она может закончится
2.08.2021 10:58
гость
А потом всегда можно перейти в режим " ...так я познакомилась с Клаусом. Он далёк от спорта, но во всём меня поддерживает!"
"Странные вы люди, а шпажистка Марта сможет саблей помахать, а Шубенков побежит 1 км без барьеров, а прыгуны в длину смогут тройной прыгнуть?"
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Это не люди. Это генераторы комментариев. Ну может есть и любитель фашиста-луки. так разве это человек?
2.08.2021 11:26
- гость -
это какой лука у тебя фашист?
может ты свои телячьи глазки на авакова обратишь или петрушу свинодела?
Ну Лука тоже не интернационалист, он фашистиков в Белоруссии тоже повыращивал. А то, что они потом захотели его скинуть под красно-белыми флагами, так это логичный итог
Сейчас прошла инфа, трудно сказать, насколько правда, но если правда, то это интересно. Тихановской стало плохо. А она до этого печеньки от Байдена получила. Возникло подозрение, что Петров и Боширов могли печеньки Новичком пропитать
результаты у неё - для второй сотни бегунов
Ну тогда это ее шанс заработать. Прямо удачно все для нее повернулась. Она может срубить бабла политикой, сколько не заработала бы спортом. Сами виноваты, дали ей шанс, она его использовала
Народ, у вас что за упыря бульбофюрера подгорает?! Нашли за кого переживать. Мазохисты что ли? Любите когда вас вдоль хребта охаживают? Что ни палач, ни упырь а вы уже на брюхе ползёте кованные сапоги ему лизать.
Абориген,скажи честно, ты бы этого фашиста Луку повесил бы,расстрелял или отравил в газовой камере?
2.08.2021 13:40
- гость -
Судил бы по закону. Его и всю его шайку. Обычно окружение бежит на перегонки пахана закладывать.
Лука тоже всех по закону судит