Понедельник, 2 Август, 13:57

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,14
€ 86,99
31°


6288677 +0
Обь
166см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Новости

Белорусские власти пытаются насильно вывезти легкоатлетку Тимановскую с Олимпиады

, ИА "Амител"
Девушка боится, что на родине её ждёт тюрьма
Фото: Кристина Тимановская / instagram

Фото: Кристина Тимановская / instagram

Власти Белоруссии насильно пытаются вывести из Токио в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую. Представители госструктур уверяют, что девушка находится в "нестабильном психологическом состоянии".

Сама Кристина в социальных сетях рассказала о том, что ей много звонили из Минска, а после неизвестные пытались вывезти её из Олимпийской деревни. В поисках защиты девушка пошла в полицию.

Кристина опровергает все слухи о возможных психических проблемах и отмечает, что не общалась ни с какими врачами.

По словам легкоатлетки, причины для того, чтобы насильно вывозить её из Токио, нет. Она опубликовала в социальных сетях пост, где неодобрительно высказывалась о решении поставить её в эстафету, но политики в своих высказываниях девушка не касалась.

В разговоре с журналистами портала tribuna.by легкоатлетка заявила, что будет просить политического убежища в Австрии. Девушка опасается, что на родине её ждёт тюрьма.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.08.2021 09:53
- гость -

Ещё одна Тихановская нашлась, теперь от спорта…
Меньше бы рот раскрывала по чисто внутрикомандной кухне, никто бы ее обратно не высылал.
У белорусов должна была бежать эстафета, под неё готовились спортсмены, именно на этот вид. Она же готовилась к другим дисциплинам. Но тут выяснилось, что шестеро из девяти не могут принять участие - что то типа мало сданных анализов на допинг, там какое то обязательное количество должно было быть, а выяснилось это типа внезапно, ну косяк штаба, это понятно. Но надо как то выходить из ситуации, ее попросили пробежать этап, а она восстала - мол я к другой дистанции готовилась, и не собираюсь ваши жопы прикрывать, раз вы облажались. Короче, встала в позу. Ну ей и сказали - Вали тогда домой, мы тебя вообще снимаем с соревнований. Ну тут у неё шифер окончательно задрало, и она про политубежище начала сопли пускать.

2.08.2021 09:56
- гость -

И вообще, есть два типа спортсменов: первый - это как вот эта белоруска; а второй типаж - это как наша шпажистка Марта, которая ногу подвернула, и несмотря на боль вышла биться дальше, ибо если бы она отказалась продолжать, то сняли бы всю команду. То есть своим здоровьем пожертвовала. А эта кобыла свои амбиции унять не может.

2.08.2021 10:06
- гость -

Какая наглость ставить её в эстафету.Ехай,Кристиана, в Австрию,там тебя в неё не вставят.А в Белоруссии ты попадёшь в местный Гулаг.

2.08.2021 10:14
Виктор

Это что, она в Австрии значит будет жить, а мы в Барнауле?!

2.08.2021 10:20
- гость -

вырастили поколение вот таких вот людей, ни свою страну не любят, не ценят, готовы ради денег и дешевого пиара на любое предательство.

2.08.2021 10:29
- гость -

Странные вы люди, а шпажистка Марта сможет саблей помахать, а Шубенков побежит 1 км без барьеров, а прыгуны в длину смогут тройной прыгнуть? Соревнования вроде одинаковые, а на самом деле очень разные, как и подготовка к ним

2.08.2021 10:30
- гость -


2.08.2021 10:20
- гость -

вот именно, вырастили поколение, которое готово молчать в тряпочку да еще и любого сожрать за то, что посмел рот открыть против

2.08.2021 10:37
Гость

Чтобы получить политическое убежище- надо громко заявить,что тебя преследует власть.Только и всего.

2.08.2021 10:39
Виктор

А вы не помните эмиграцию из СССР 70-х годов, когда спортсмену, танцору, поэту можно было разреветься "меня Брежнев обижает!", и тут же давался вид на жительство, а потом и гражданство?

Иногда и ехать специально никуда не надо было, просто остаться — т. н. "невозвращенцы"

2.08.2021 10:48
Виктору

помним помним, только после "меня Брежнев обижает" можно было легко в психушку угодить или в Горький уехать под круглосуточное наблюдение

2.08.2021 10:54
- гость -

2.08.2021 10:48
помним помним, только после "меня Брежнев обижает" можно было легко

борцам с режымом везде тяжело, в америках их просто убивают, в европах сажают.

2.08.2021 10:58
- гость -

2.08.2021 10:48
провящайтесь на досуге:

Deadly Psychiatry and Organised Denial (Смертельная психиатрия и организованное отрицание);

2.08.2021 10:58
гость

Если она перспективна и может зарабатывать своими физическими данными, то конечно она это использует и убежит из бедной Белоруссии. Другое дело, что она может и пролететь. Чтобы выступать за богатую страну, ей надо получить гражданство богатой страны, а в богатой стране есть свои не менее перспективные спортсмены. Ей могут поплатить бабки какое то время за то, что она будет поливать грязью Лукашенко, пока это не перестанет быть интересным, но как спортсменка она может закончится

2.08.2021 11:07
Виктор

2.08.2021 10:58
гость

А потом всегда можно перейти в режим " ...так я познакомилась с Клаусом. Он далёк от спорта, но во всём меня поддерживает!"

2.08.2021 11:26
- гость -

"Странные вы люди, а шпажистка Марта сможет саблей помахать, а Шубенков побежит 1 км без барьеров, а прыгуны в длину смогут тройной прыгнуть?"
-----
Это не люди. Это генераторы комментариев. Ну может есть и любитель фашиста-луки. так разве это человек?

2.08.2021 11:30
- гость -

2.08.2021 11:26
- гость -
это какой лука у тебя фашист?
может ты свои телячьи глазки на авакова обратишь или петрушу свинодела?

2.08.2021 11:35
гость

Ну Лука тоже не интернационалист, он фашистиков в Белоруссии тоже повыращивал. А то, что они потом захотели его скинуть под красно-белыми флагами, так это логичный итог

2.08.2021 11:38
гость

Сейчас прошла инфа, трудно сказать, насколько правда, но если правда, то это интересно. Тихановской стало плохо. А она до этого печеньки от Байдена получила. Возникло подозрение, что Петров и Боширов могли печеньки Новичком пропитать

2.08.2021 11:45
гость

результаты у неё - для второй сотни бегунов

Ну тогда это ее шанс заработать. Прямо удачно все для нее повернулась. Она может срубить бабла политикой, сколько не заработала бы спортом. Сами виноваты, дали ей шанс, она его использовала

2.08.2021 13:32
АБОРИГЕН

Народ, у вас что за упыря бульбофюрера подгорает?! Нашли за кого переживать. Мазохисты что ли? Любите когда вас вдоль хребта охаживают? Что ни палач, ни упырь а вы уже на брюхе ползёте кованные сапоги ему лизать.

2.08.2021 13:40
- гость -

Абориген,скажи честно, ты бы этого фашиста Луку повесил бы,расстрелял или отравил в газовой камере?

2.08.2021 13:48
АБОРИГЕН

2.08.2021 13:40
- гость -
Судил бы по закону. Его и всю его шайку. Обычно окружение бежит на перегонки пахана закладывать.

2.08.2021 13:54
гость

Лука тоже всех по закону судит

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:56
Опальный коммунист-блогер, имеющий 1,5 млн подписчиков, приедет в Алтайский край 0
13:45
Без шоу, но с новым сквером. Как в Барнауле отмечают День ВДВ 0
13:35
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 0
13:17
Активисты определили проблемы площади перед ТЦ "Россия" в Барнауле 7
13:01
"Русское Радио" запустило акцию #ГимнПобедителямНаРусском в поддержку сборной России 0
12:53
На Алтае полиция разыскивает 40-летнего мужчину, подозреваемого в похищении ребёнка 0
12:46
Политическая активность россиян снизилась до минимума за 17 лет 4
12:33
Мэрия Барнаула ищет, кто за 20 миллионов нанесёт дорожную разметку под конец лета 5
12:30
Аренда жилья подорожала в России 0
12:28
"Образцовые" небоскрёбы. Высотный ЖК построят в квартале за "Сити-Центром" 6
12:17
МОК не нашёл положительных допинг-тестов у российских олимпийцев 6
12:01
Три жителя Алтайского края понесли уголовное наказание за кражу газа 0
11:51
Участок дороги в центре Барнаула перекроют на три дня 0
11:41
Мишустин утвердил президентские выплаты школьникам с 2 августа 4
11:32
Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько можно будет сэкономить 12
11:19
Жителя алтайского села задержали за незаконную рубку деревьев 2
11:07
Адмирал НАТО рассказал о возможном ударе по российским кораблям 3
10:54
Автомобиль "впечатал" пешехода в стену автомойки в Барнауле 21
10:42
В Белокурихе проведут открытую тренировку по летнему биатлону 0
10:32
Россияне стали чаще брать ипотеку 1
10:23
В Республике Алтай за сутки выявили 24 случая COVID-19 0
10:10
Вопросы застройки частного сектора многоэтажками в Барнауле рассмотрят в течение двух лет 4
09:57
Собянин подсчитал ущерб, который пандемия нанесла Москве 4
09:41
Белорусские власти пытаются насильно вывезти легкоатлетку Тимановскую с Олимпиады 23
09:31
Барнаульцам напомнили о возможности бесплатного подключения к газу 1
09:19
Академик рассказал о людях, неуязвимых для коронавируса 2
09:05
Россиянам рассказали, как получить выплату 250 тысяч рублей 0
08:49
Как появился День ВДВ и почему в этот праздник едят арбузы и купаются в фонтанах 18
08:45
Чумные псы. Почему на Алтае не работает программа по отлову бродячих собак? 27
08:30
Пропавшую под Бийском 12-летнюю девочку нашли живой 2
08:14
Красотки в голубых беретах. Фото милых девушек ко Дню ВДВ 11
08:00
Алтайский футболист забил два гола команде тренера сборной России 2
07:42
Что за праздник Ильин день и почему после 2 августа нельзя купаться 9
07:20
Барнаул может расшириться. Кабмин РФ намерен создать на Алтае поселение в миллион жителей 14
07:01
Прощай, провинция: как купить квартиру в Петербурге, находясь в Барнауле 0
06:48
"Вы продоёте рыбов"? Как абсурдный мем с котами на рынке захватил соцсети 6
06:29
Учёные рассказали, что нужно делать, чтобы лучше запоминать сны 0
06:01
2 августа в Алтайском крае ожидаются жара и дожди 0
23:44
Такой день. Поиски пропавшей девочки и отмена торжеств в честь Дня ВДВ 0
22:47
Ребёнок пострадал в лобовом ДТП с пьяным водителем в Барнауле 9
21:45
Вещи пропавшей 12-летней девочки нашли под Бийском 6
20:44
Россия впервые взяла золото и серебро Олимпиады в миксте по теннису 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 августа 0
19:18
Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов 9
18:51
Владимир Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге 1
18:16
Для уличных торговцев на Докучаево оборудуют специальные места 3
17:47
В Барнауле торжественно открыли Сквер десантников 1
17:16
Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию 1
16:48
Более 162 млн рублей направят на подготовку образовательных учреждений в Барнауле 0
16:19
Глава USADA потребовал опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов 10
15:44
12-летняя девочка уехала в лес под Бийском и не вернулась 4
15:11
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолётов 2
14:45
Число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн человек 4
14:15
Празднование Дня ВДВ в Барнауле отменили из-за коронавируса 8
13:32
Барнаулец разобрал чужой гараж и украл резину на дисках 2
12:40
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России 6
12:05
24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:56
Эксперт рассказал, как навсегда удалять данные со смартфона 0
11:20
В Краснодаре девочка лишилась семьи, после того как её родные вакцинировались 76
10:45
Экс-полицейский признался в убийстве школьницы в Самарской области 3
10:17
Россиянам разрешили получить второй "дальневосточный гектар" 9
09:45
Статую из Рубцовска установили на вершине Эльбруса 8
09:17
Согласие не требуется! Зачем штрафы с водителей хотят списывать автоматически? 14
08:35
С органом и колокольней: католический костёл в Барнауле отреставрируют за 70 миллионов 46
08:07
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 0
07:37
Прямой эфир с генеральным директором "Росводоканал Барнаул" пройдёт 2 августа в Instagram 0
07:00
Эксперты назвали продукты, которые после нагревания наносят вред 5
06:33
Водолеям – деньги, Близнецам – любовь. Каких знаков зодиака ждёт большая удача в августе? 0
06:02
Первый день августа в Алтайском крае начнётся с жары 0
23:38
Такой день. Планы ремонта четырёх мостов в Барнауле и запуск двух заводов 0
22:41
БК "Барнаул" официально включили в состав Суперлиги-1 0
21:40
Самолёт СУ-35С разбился под Хабаровском из-за отказа двигателя 9
20:42
Алтайский тиктокер бросил муляж гранаты в полицейских и сел в тюрьму 6
19:53
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 июля 2
19:19
Предложивший "меньше питаться" депутат за год не заработал ни рубля 11
18:52
Российские саблистки взяли командное золото на Олимпиаде в Токио 2
18:25
Мощный град засыпал толстым слоем трассу Кемерово – Новосибирск 3
17:58
В Якутии медведи выходят к дорогам, спасаясь от лесных пожаров 1
17:23
18 тысяч человек переболели коронавирусом в Горном Алтае 0
16:53
Высокая пожароопасность угрожает 11 районам Алтайского края 0
16:22
В Барнауле 13 тысяч человек получили горячую воду на неделю раньше 1
15:48
23,8 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:17
В Алтайском крае запустили два асфальтобетонных завода 0
14:44
"Нива" столкнулась с "Волгой" и перевернулась в Барнауле 3
14:15
Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт четырёх мостов через Пивоварку 3
13:40
Умер глава Алтайской федерации панкратиона Антон Кленьшев 12
13:00
В Алтайском крае выявили ещё 279 случаев заражения коронавирусом 14
12:30
"Билайн" поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 0
12:17
Бригадам скорой помощи в Барнауле выдали экспресс-тесты на ковид 7
11:59
Совершенство без границ. Какие инструменты делают работу алтайских предприятий эффективнее 1
11:25
Легковушка врезалась в трамвай у Нового рынка в Барнауле 4
10:46
Водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав 30
10:13
В Алтайском крае организуют новые места для тяжелобольных с ковидом 4
09:39
Семилетний ребёнок погиб в лобовом ДТП на алтайской трассе. Видео 15
09:02
"Чёрная дыра в голове". Подростку из Алтайского края требуется помощь в лечении рака мозга 13
08:32
Лидер комроссов Сурайкин наведался на Алтай, чтобы объединиться с "народными силами" 9
08:12
Специалист развеяла главный миф о вакцинации от коронавируса 7
07:38
Настя Каменских показала горячие фото в бикини 5
07:04
Зачем российских туристов, путешествующих по стране, хотят обязать покупать медстраховку? 8
06:34
"Спутник Лайт". Что это за вакцина и чем она отличается от других? 7
06:03
До +29 градусов и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 31 июля 0
01:14
Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.