Белорусские власти пытаются насильно вывезти легкоатлетку Тимановскую с Олимпиады

Власти Белоруссии насильно пытаются вывести из Токио в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую. Представители госструктур уверяют, что девушка находится в "нестабильном психологическом состоянии".

Сама Кристина в социальных сетях рассказала о том, что ей много звонили из Минска, а после неизвестные пытались вывезти её из Олимпийской деревни. В поисках защиты девушка пошла в полицию.

Кристина опровергает все слухи о возможных психических проблемах и отмечает, что не общалась ни с какими врачами.

По словам легкоатлетки, причины для того, чтобы насильно вывозить её из Токио, нет. Она опубликовала в социальных сетях пост, где неодобрительно высказывалась о решении поставить её в эстафету, но политики в своих высказываниях девушка не касалась.

В разговоре с журналистами портала tribuna.by легкоатлетка заявила, что будет просить политического убежища в Австрии. Девушка опасается, что на родине её ждёт тюрьма.