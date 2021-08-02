Подросток сбил на мопеде 12-летнюю девочку в Горном Алтае

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мопедом в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 31 июля около 17:00 в селе Майма в переулке Почтовом.

"16-летний местный житель, управляя мопедом Racer, при движении со стороны улицы Подгорной в направлении переулка Почтового допустил наезд на 12-летнюю односельчанку. Девочка выехала на дорогу на велосипеде из-за припаркованного автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмированную школьницу доставили в Детскую республиканскую больницу, не госпитализирована. На следующий день за медицинской помощью обратился водитель мопеда, однако и ему госпитализация не потребовалась.