Скончалась народный учитель России из Барнаула Раиса Коркина

В возрасте 82 лет скончалась народный учитель России Раиса Коркина. Педагог проработала в барнаульской гимназии № 22 45 лет.

Раиса Андреевна родилась 1 марта 1939 года, в 1965 году окончила Горно-Алтайский государственный педагогический университет. С 1976 года начала работать в барнаульской гимназии № 22.

"В этом году Раиса Андреевна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 28 июля. Мы уговорили её остаться до 31 числа. Есть грустный символизм в том, что она ушла из жизни в свой первый нерабочий день", – поделился с "Катунью 24" директор МБОУ "Гимназия № 22" Андрей Громов.

За время работы Коркина разработала авторскую педагогическую методику выявления и поддержки одарённых детей. Её ученики регулярно становились победителями региональных и всероссийских олимпиад.

В 2012 году ей присвоили звание "Народный учитель Российской федерации", а в 2015 году благотворительный фонд "Династия" включил её в число пяти лучших учителей химии в России.