Четверо российских туристов погибли в ДТП в Турции. Об этом РИА Новости сообщил туроператор "Интурист".

Инцидент произошёл в Анталье, в районе Сиде. Туристы ехали из Манавгата в аэропорт Антальи. По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. Пострадавших отправили в близлежащие больницы.

Всего в автобусе находилось 22 туриста, все русские. Среди них девять детей.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось", – рассказали в генконсульстве.

На место аварии выехал сотрудник российской дипмиссии.