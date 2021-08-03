Ближе к звёздам. Барнаульский фотограф снял противостояние Сатурна

Фотограф из Барнаула под ником gra.d.ient запечатлел необычно большие Сатурн и Юпитер. Планеты-гиганты в августе располагаются на наименьшем расстоянии от Земли.

В ночь на 2 августа Сатурн вступил в противостояние с Солнцем, это когда Земля находится на одной линии с этими небесными телами. В это время Сатурн также максимально освещён Солнцем, благодаря чему всю ночь его видно невооружённым глазом, но лучше всего наблюдать планету около полуночи. Противостояние же Юпитера произойдёт в ночь с 19 на 20 августа.