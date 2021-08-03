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Не домики, а сараи. Родители возмущены условиями проживания детей в барнаульском лагере

, ИА "Амител"
Руководство лагеря с возмущёнными барнаульцами не согласно
Кадр из видео / Толк

Кадр из видео / Толк

Родители воспитанников барнаульского спортивного комплекса "Победа" возмущены условиями проживания детей в лагере "Дружных". Об этом сообщает "Толк".

Покупая путёвки, горожане рассчитывали на то, что дети будут жить в новых домиках, но на деле всё оказалось не так. На момент заселения, по мнению возмущённых родителей, корпус был не готов. Им не понравились старые окна и щели во внутренней отделке помещений. Один из родителей сравнил домики в лагере с сараями.

Некоторые родители приняли решение сдать путёвки и отказаться от заселения детей, но руководство учреждения уверяет, что никаких преград для отдыха в лагере нет. 

"Нормальный домик, сухой, чистый. Он подготовлен. Всё, что могли, мы сделали перед заездом. Если родителей не устраивает, они вправе отказаться", – сказал директор лагеря Сергей Гастюнин. Он добавил, что лагерь перед приёмом детей прошёл все необходимые проверки. 

С этой позицией согласен руководитель центра "Каникулы22" Денис Краснов. Он также считает, что в лагере созданы все условия для проживания детей.

"Так скажем, ожидание не совпало с реальностью", – сказал Краснов.

Родителям предложили возврат денег за путёвки, но некоторые из них теперь намерены требовать возмещения морального ущерба. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.08.2021 15:07
- гость -

А какую сумму денег вы заплатили за лагерь? Если 5 - 15 тыс. руб. - это нормально!
А если хотите Туркиш (5 звезд UA), платите за это здесь или едьте туда.
А то некоторые умники хотят рыбку съесть и на лавку сесть.

3.08.2021 15:10
Мария

А когда путевку покупали не интересовались условиями?

3.08.2021 15:15
- гость -

3.08.2021 15:07
- гость - Если быть точным не на лавку сесть.

3.08.2021 15:15
- гость -

3.08.2021 15:10
Мария
Типа покупаешь путёвку и ещё и справки наводишь, не поселят ли в курятник?

3.08.2021 15:24
- гость -

15:15
- гость -
Типа да.

3.08.2021 15:32
- гость -


3.08.2021 15:15
- гость -
Когда у нас ребенок был маленький и мы брали путевки в детские лагеря, в обязательном порядке собирали всю информацию о лагере. В интернете, у знакомых, кто ранее отправлял своего ребенка в этот лагерь. К примеру наше "чадо" наоборот рвалось в "спартанские" условия!

3.08.2021 15:35
- гость -

Родители спортсменов ростят или тепличные растения? Щели во внутренней обшивке им не понравились, а в брезентовой палатке в лесу? Не пробовали?

3.08.2021 15:37
- гость -

3.08.2021 15:24
- гость -
Вот все у вас через оное место идет, все вы не договариваете, все стесняетесь. А люди потом вас недопонимают и происходит глухой телефон.

3.08.2021 15:37
- гость -

Нормальные домики, богачи уже совсем зажрались.

3.08.2021 15:51
- гость -

идиоты какие то... в 80-х они там не были)))

3.08.2021 16:05
Жоржик

Зажрались. В детских лагерях всегда домики были деревянные и похожи на сараи, да. Душа не было в домиках, туалет типа сортир на улице (вспомните кто был в Крылатых). Мылись раз в неделю в отведенный день в общем душе, всей толпой, девочки и мальчики поочередно. И никто не умер, все считали что это абсолютно нормально, даже вопросов не возникало. Много раз в таких был в детстве и все отлично. Вы кого растите-то ? Нытиков и неженок ?

3.08.2021 16:21
- гость -

3.08.2021 15:10
Мария
А когда путевку покупали не интересовались условиями?
---------------
Пишут, что интересовались. И помещение, куда их первоначально обещали разместить, в отремонтированном корпусе, их вполне устраивало.
Но в последний момент дирекция лагеря приняла решение поселить группу в старый корпус за те же деньги. А на их место заселили другую группу.

3.08.2021 16:24
- гость -

3.08.2021 15:35
- гость -
Родители спортсменов ростят или тепличные растения? Щели во внутренней обшивке им не понравились, а в брезентовой палатке в лесу? Не пробовали?
-------------
Вот как раз брезентовая палатка - это совсем другое дело. Отдыхали в детстве лагере в брезентовых палатках. И были рады, что нам так повезло. Потому что в корпусах - казенщина, как будто ты в больнице лежишь, а не в лагере на отдыхе. И нет духа свободы, как в палатках.

3.08.2021 16:26
Гость

Домики с пластиковыми окнами, кулерами и функцией «все включено» пусть родители покупают за соответствующие деньги, а это бюджетные лагеря которые десятилетиями принимали детей ни никто никогда в наше время не жаловался, ни на окна ни на туалеты ни на питание

3.08.2021 16:32
- гость -

Барчуки кругом. В школе не дежурят, полы не моют, в транспорте теперь бесплатно ездить можно, в пионерлагере хотят персональные апартаменты с джакузи... Кого растим?

3.08.2021 16:33
- гость -

3.08.2021 16:26
Гость
Домики с пластиковыми окнами, кулерами и функцией «все включено» пусть родители покупают за соответствующие деньги, а это бюджетные лагеря которые десятилетиями принимали детей ни никто никогда в наше время не жаловался, ни на окна ни на туалеты ни на питание
------------
Судя по видео, там реально халупы с щелями в полу и стенах. Уж лучше реально палатки поставить, чем в развалюшки селить.

3.08.2021 16:34
- гость -

3.08.2021 16:32
- гость -
Барчуки кругом. В школе не дежурят, полы не моют, в транспорте теперь бесплатно ездить можно,
------------
Ой, а расскажите поподробнее про бесплатный проезд в транспорте?

3.08.2021 16:44
- гость -

В 90-ых отдыхал в Дружных. Нормальные были домики. Вопрос только в том, домики износились за 30 лет или требования у родителей возросли.

3.08.2021 16:47
- гость -

Читаю комментарии и мысль только одна приходит: с таким мировоззрением у нас в стране ничего хорошего не будет.
Жр*те помои, довольствуйтесь объедками, это ваще право!
Вы платите деньги, вам подсовывают г*вно и вы его хаваете!
Браво, товарищи терпилоиды.

3.08.2021 16:56
- гость -

Поддерживаю!Раньше дети "Победы" ездили в Павловский лагерь и было нормально.Здесь же родителям пришлось возить даже воду детям!Наш сезон был в июне,погода была плохой,дети мёрзли,тренеры просили привезти обогреватели, одеяла,дети заболевали,домой увозили.Никогда не было так раньше

3.08.2021 17:02
- гость -

Гость 16:47
Это смотря в каком количестве платите.
Если платите, не более чем на д@рьмо, а хотите как шик/блеск, то вообще оборзевшие.
И вообще разговор не про это. Заплатите приличные деньги и отдыхайте на Мальте.

3.08.2021 17:04
- гость -

Ага. Евроремонты им подавай с венецианскими люстрами в летних домиках.

3.08.2021 17:28
Гость

Просто в наше время у нас лагеря все были одинаковые деревянные, туалета на улице, вода умывальники также, мы лучшего не видели, а сейчас конечно есть выбор, ну а когда вы детей за пять рублей посылаете вы что там хотите увидеть? Да мы в 80 обычные дети жили как сейчас говорят в сараях и хорошо нам было, и в походы ходили, у кого были деньги и блат отправляли детей в тот же Артек к примеру, поэтому цена качество сейчас тем более никто не отменял, не нравится вашему ребёнку «такой комфорт» оплачивайте другой отдых, его сейчас как никогда предлагают много,

3.08.2021 17:52
гiсть

Зажрались. В детских лагерях всегда домики были деревянные и похожи на сараи, да. Душа не было в домиках, туалет типа сортир на улице (вспомните кто был в Крылатых)
---
а приезжали туда на автобусе ЛАЗ, который собирает всю пыль с дороги, или на запорожце или москвиче. но тогда наверное и цены были совсем другие

3.08.2021 17:54
- гость -

Причем тут 90е?

Дети достойны лучшего!!!))

Реально у меня 2ое детей, отпускаю в лагерь
Еда и здания состояния не лучшее
Дома старые, питание - дети не все это едят
Вожатые молодцы!

Где администрация то города, края? Отремонтировать да построить новые? Слабо?

Раньше же строили это все, а сейчас только деньги срубают и хают

Возьмите для сравнения детские сады
Есть новый д/с, а есть старый д/с = цена то одна за месяц и дело не в Турции !!!

3.08.2021 17:57
Гость

Да уж и никто не жаловался почему кондиционера в автобусе нет, и из фонтанчиков пили воду на улице!!!

3.08.2021 18:05
Гость

«Питание так себе, не все дети едят» ну под каждого меню разрабатывать это уже слишком, почему столько требований у родителей к бюджетному варианту отдыха не пойму

3.08.2021 21:08
Ирина

Тоже были в июне. Дети мерзли и простывали. Еда тоже не радовала. 3 года назад сын был в Соснячке. Совершенно другие воспоминания. Очень хотел туда вернуться, но по возрасту попал в Дружных. Отдых испорчен.

3.08.2021 21:36
- гость -

сын 3 года подряд был в лагере на базе санатория станкостроитель. и еще бы поехал, но по возрасту не прошел...и питалово санаторское и лечение и отдыхалово на уровне

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