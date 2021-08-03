Не домики, а сараи. Родители возмущены условиями проживания детей в барнаульском лагере

Родители воспитанников барнаульского спортивного комплекса "Победа" возмущены условиями проживания детей в лагере "Дружных". Об этом сообщает "Толк".

Покупая путёвки, горожане рассчитывали на то, что дети будут жить в новых домиках, но на деле всё оказалось не так. На момент заселения, по мнению возмущённых родителей, корпус был не готов. Им не понравились старые окна и щели во внутренней отделке помещений. Один из родителей сравнил домики в лагере с сараями.

Некоторые родители приняли решение сдать путёвки и отказаться от заселения детей, но руководство учреждения уверяет, что никаких преград для отдыха в лагере нет.

"Нормальный домик, сухой, чистый. Он подготовлен. Всё, что могли, мы сделали перед заездом. Если родителей не устраивает, они вправе отказаться", – сказал директор лагеря Сергей Гастюнин. Он добавил, что лагерь перед приёмом детей прошёл все необходимые проверки.

С этой позицией согласен руководитель центра "Каникулы22" Денис Краснов. Он также считает, что в лагере созданы все условия для проживания детей.

"Так скажем, ожидание не совпало с реальностью", – сказал Краснов.

Родителям предложили возврат денег за путёвки, но некоторые из них теперь намерены требовать возмещения морального ущерба.