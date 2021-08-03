Правила прохождения техосмотра ужесточат в России

В России планируют ужесточить правила фотографирования автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом сообщает "Коммерсант".

Из документа, подготовленного в Минтрансе, следует, что на снимке, который делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист.

Второй снимок, который делается в конце проверки, должен включать вид автомобиля сзади, а также проверяющего специалиста.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не должны подвергаться редактированию.