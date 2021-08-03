Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией", сообщает РИА Новости Крым.

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – рассказал глава государства о своём отношении к Крыму.

Зеленский также отметил, что россияне, по его мнению, никогда не полюбят Крым так, как украинцы.