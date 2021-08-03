Среда, 4 Август, 04:48

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,87
€ 86,56
20°


6312185 +23508
Обь
162см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоТретья волна пандемии
Новости

Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией"

, ИА "Амител"
По его словам, возвращение полуострова в состав Украины – вопрос времени
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией", сообщает РИА Новости Крым.

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – рассказал глава государства о своём отношении к Крыму.

Зеленский также отметил, что россияне, по его мнению, никогда не полюбят Крым так, как украинцы.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:55
Такой день. Снятие Шубенкова с Олимпиады в Токио и липовые сертификаты о вакцинации 0
23:23
Шубенков рассказал о полученной в Токио травме и о том, что будет делать дальше 0
22:48
Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" 0
22:16
Правила прохождения техосмотра ужесточат в России 0
21:45
В Алтайском крае нашли тела двух мужчин, которые умерли от отравления алкоголем 0
21:13
Россияне начали массово скупать лекарства 0
20:44
Женщина пострадала при опрокидывании мусоровоза на Чуйском тракте 1
20:15
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 3 августа 0
19:44
В России родителей могут освободить от платы за детские сады 0
19:10
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении 12-летней школьницы под Бийском 0
18:42
Водитель служебного автобуса умер за рулём в Барнауле 1
18:10
"Хронические проблемы": тренер Шубенкова объяснил, почему атлет снялся с Олимпиады 14
17:49
Алтайские власти по-новому будут бороться с ДТП из-за резкого роста погибших на дорогах 16
17:34
Барнаулец Сергей Шубенков снялся с участия в Олимпиаде в Токио из-за травмы 8
17:28
Алтайских дорожников обвинили в краже миллионов на стройке дороги до "Белокурихи-2" 4
17:13
В Барнауле завели дело после смертельного наезда на толпу дерущихся мужчин у автомойки 2
16:58
Певица МакSим пришла в себя 3
16:38
В России за сутки выявили 22 тысячи случаев COVID-19 0
16:23
"Это неуважение". Актёры МХАТ требуют выгнать Бузову из труппы 7
16:08
Алтайские инваспортсмены поборются за награды Паралимпиады 0
15:56
Спектакли и гастроли: в алтайском театре драмы рассказали, как отметят 100-летие 1
15:44
Врачи объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса в Краснодаре 30
15:32
Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию 10
15:19
Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации появились в Барнауле 14
15:04
Похититель 12-летней девочки на Алтае следил за ней около месяца 15
14:57
Не домики, а сараи. Родители возмущены условиями проживания детей в барнаульском лагере 29
14:48
Что случилось с Сергеем Шубенковым и почему он не будет выступать на Олимпиаде? 12
14:24
Исчезает солнце и с неба падает пепел. Лесные пожары превратили Якутию в филиал ада 4
14:11
Колокольцев рассказал об аресте экс-начальника УМВД Камчатки за дело о взятке 11
14:02
В РЖД запустили продажу льготных билетов для семей с детьми 0
13:48
Активисты просят власти Барнаула скорректировать планы обустройства тротуаров 21
13:33
Валерий Карпин отказался от работы в "Ростове" в пользу сборной России 0
13:18
В какие города семьи с детьми смогут купить билеты на поезда со скидкой? 0
13:01
Подростка нашли мёртвым на железнодорожных путях в Алтайском крае 1
12:48
В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19 37
12:37
Россиянам рассказали, что нельзя обсуждать рядом с телефоном 0
12:25
"Работа нашла меня": Костенко рассказал, зачем уезжает в Москву и чем там будет заниматься 8
12:12
Ближе к звёздам. Барнаульский фотограф снял противостояние Сатурна 1
12:01
Сергей Писарев возмутился тем, что алтайских врачей переманивают в другие регионы 27
11:49
57 врачей скончались от коронавируса в Алтайском крае 21
11:40
Фотосессии, аниматоры и арбузы: как пройдёт последний месяц лета в парке "Солнечный ветер" 0
11:20
Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят к осени 2022 года 14
11:12
Крупным градом засыпало село в Алтайском крае 6
11:01
От создания сайтов до IT-стартапа. В Барнауле открыт набор в "Малую компьютерную академию" 0
10:52
Дорожники отремонтировали тротуар в барнаульском посёлке Спутник 1
10:45
"Красотище!": известная ведущая Первого канала восхитилась природой Алтая 7
10:34
Размер социального налогового вычета в России могут увеличить в три раза 5
10:17
За час в Томске выпала месячная норма осадков 2
10:02
Лайфхак от Kerama Marazzi: как сэкономить 20% на ремонте летом 1
09:46
"Столько вложил": Каменский после серебра в Токио сравнил себя с Децлом и Иисусом 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.