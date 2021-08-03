В Алтайском крае нашли тела двух мужчин, которые умерли от отравления алкоголем

В Камне-на-Оби следователи проводят проверку по факту гибели двух 36-летних мужчин от отравления спиртным, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Тела горожан нашли в одном из частных домов Камня-на-Оби утром 3 августа. "Предварительной причиной смерти хозяина дома и его знакомого явилось отравление спиртосодержащим веществом", – пояснили в ведомстве.

Следователи назначили экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.