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Ждите новой грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 августа

, ИА "Амител"
Синоптики предупредили о граде и шквалистом ветре
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Тёплая погода с дождями, грозами, градом и сильным ветром будет преобладать в Алтайском крае в среду, 4 августа.

По краю термометры днём будут показывать от +23 до +28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди и град. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалы до 15-20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +24…+26 градусов. Временами ожидается дождь, гроза. Порывы ветра при грозе в краевом центре могут достигать скорости 15 м/с.

В алтайском Гидрометцентре также напомнили, что до 6 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами по западу – чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.08.2021 07:13
- гость -

Вчера на правобережном вечером от кп гаи до развязки на Бобровку был апокалипсис, пару любителей ехать быстрее всех ушли с трасс один в лесополосу второй под путепровод на развязке на Бобровку.

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