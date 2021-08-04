Ждите новой грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 августа

Тёплая погода с дождями, грозами, градом и сильным ветром будет преобладать в Алтайском крае в среду, 4 августа.

По краю термометры днём будут показывать от +23 до +28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди и град. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалы до 15-20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +24…+26 градусов. Временами ожидается дождь, гроза. Порывы ветра при грозе в краевом центре могут достигать скорости 15 м/с.

В алтайском Гидрометцентре также напомнили, что до 6 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами по западу – чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).