Попова: ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой

Ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с "КП".
"Она [ситуация], безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", – сказала Попова.
Среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля штамм "дельта" составлял почти 70%, что является самым большим показателем за весь период наблюдений.
Попова подчеркнула, что сейчас основная задача властей – обеспечить максимальный охват населения прививками. Из общего количества получивших хотя бы одну дозу заболевают не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы – 0,7-0,8%.
Комментарии
Когда же вы сдохните уроды
Нагнетание ситуации ведь не есть доброе дело. Она потом разряжается в того, кто её нагнетает.
Ну объективно, кто её нагнетает? Я думаю не пресса и журналисты. А то кто издает мягко говоря малозаконные правовые акты, занимается принуждением.
Поэтому разряжение то закономерно.
4.08.2021 10:57
Лёха
Не увидел никакого нагнетания. Вам антипрививочникам всегда что-то кажется.
А Нет Такого Имени
10:45
Все непременно сдохнем, но мы - после вас.
Лёха
У тебя точно не все дома. Не первый день читай твой поток бессознательного. Видны проблемы твои.
И кто ты такая , Лёха, чтобы оценивать законность правовых актов? Ведь у тебя и образования то, по всей видимости, нет.
И с этой Поповой самой ситуация остаётся напряженной, тревожной.
Прах у ёлки в новый год?
всё новое – хорошо забытое старое. Нас всех уже готовы были вакцинировать в 2009 году. Глава Русского экономического общества Валентин Катасонов рассказывает, почему сорвалась операция "свиной грипп".
уважаю мнение этого человека, почитайте его статью
антипрививочники, ровно как и LGBTQi+, вечно недовольны что их притесняют, они вечно недовольны
Прививки воткнуть всем проще, чем медицину наладить.
12:11
Под "альтруизмом" понималась готовность людей идти на жертвы и самоограничения "в интересах человечества".
Где-то писал - ты не сможешь обвинить убытки в корыстном умысле, ведь для тебя они слишком жертвенны.
Как однажды в истории дары приносящие вдруг оказались жертвприносящие и наоборот и вот уже Святейший Патриарх готов превратить церкви в медучреждения по приказу Роспотребнадзора.
4.08.2021 12:25
- гость -
Прививки воткнуть всем проще, чем медицину наладить.
Если бы еще кто в мире знал, как с ним справляться, кроме как вакцинированием.
4.08.2021 10:45
- гость -
Когда же вы сдохните уроды
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Это ты про кого? Кого ты называешь уродом?
4.08.2021 12:25
- гость -
Прививки воткнуть всем проще, чем медицину наладить
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Прививки - это и есть медицина, дурик.
сейчас основная задача властей – обеспечить максимальный охват населения прививками
Походу так и не дошло, прошлым летом вообще не было вакцинированных, а количество зараженных было не больше, чем сейчас. Плюс хороший пример Израиль, в 3 раза больше нас вакцинировались, а количество зараженных на душу населения в 2 раза больше. Ну не основная задача вакцинация. Одна из задач, но не основная. Чем раньше дойдет, тем лучше. А основная, чтобы не было паралича медицины, чтобы можно было записаться к врачу, был плановый прием, скорые приезжали бы через 20 минут - вот основная задача. Да, это трудней, намного дороже, но это главное, уже надо понять. А управленцам медицины - понять срочно. Или перестать быть управленцами
4.08.2021 13:18
гость
Походу так и не дошло, прошлым летом вообще не было вакцинированных, а количество зараженных было не больше, чем сейчас.
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Прошлым летом в стране был распространен другой штамм (уханьский), менее заразный, чем индийский, которые сейчас выявляется. Количеству зараженных у нас нельзя верить, большинству просто не делают тестов. Люди болеют коронавирусом с официальным диагнозом ОРЗ.
И кто тебя планово будет принимать, если большинство медиков заняты больными коронавирусом? Дефицит медиков по мановению волшебной палочки не восполнишь.
4.08.2021 13:18
гость
И почему ты не в Минздраве? Такой умный, а до сих пор не дошло, что прошлым летом были совсем другие штаммы.
4.08.2021 13:27
- гость -
если большинство медиков заняты больными коронавирусом
Ну так ты сам и подтвердил мой пост. Новые штамы, толку от вакцины не много, паралич медицины, по мановению палочки не восполнишь. Тебе осталось только напрячься и вывод сделать - надо решать эту проблему? Или и дальше агонизировать?
почему каждый доктор ведет себя словно доктор наук?
4.08.2021 13:31
прошлым летом были совсем другие штаммы
Да ты что, правда что ли? А что тогда до тебя не доходит, что вакцина это не решение проблемы? Они через год будут другие и через десять лет. Так и будем в таком режиме жить? Или может еще что-то подумать? Да, дорого, но может уже пора? может хватит уже констатировать очевидное, другие щтамы, ничего не сделаешь, это никому уже неинтересно. Интересно, что делать, если вакцина проблему не решает
4.08.2021 13:48
гость
Из вакцинированных не более 2% заболевших. Из вакцинированных полностью менее 1 %.
Вот и подумайте своей тумкалкой, если там есть чем.