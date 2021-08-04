Попова: ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой

Ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с "КП".

"Она [ситуация], безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", – сказала Попова.

Среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля штамм "дельта" составлял почти 70%, что является самым большим показателем за весь период наблюдений.

Попова подчеркнула, что сейчас основная задача властей – обеспечить максимальный охват населения прививками. Из общего количества получивших хотя бы одну дозу заболевают не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы – 0,7-0,8%.