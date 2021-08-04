Главный следователь Алтайского края ушёл в отставку

Руководитель Следственного управления СК России по Алтайскому краю Андрей Хвостов оставил должность. Причина – выход на пенсию, сообщают "Вести Алтай". Официальное заявление об отставке Хвостова ещё ожидается.
Отметим, что на сайте регионального Следкома уже нет упоминания о руководителе. У Хвостова в подчинении находилось два заместителя – Константин Мальцев и Александр Жеребцов. Вероятно, кто-то из них временно возьмёт на себя обязанности главы ведомства.
На Алтай Хвостов, генерал-майор юстиции, прибыл в августе 2018 года. До него на этой должности на протяжении шести лет был Евгений Долгалев. Новым местом службы Долгалева стал Хабаровский край. Там он возглавил региональное Следственное управление.
Комментарии
а сколько лет то пенсионеру?
Судя по фото не уработолся
Холёный и породистый. Долго на пенсии проживёт.
молодой и мажористый генеральчик
видимо работу где то предложили вкусную
Главное, вовремя уйти.
что "жаба" душит?
Ушел сам, а не посадили, считай уже достижение.
Но вот чего я ни как не пойму, почему кто-то должен пахать до смерти, ну или до 65 лет.
А вот этот товарищ уже отдыхать может, да и пенсия у него будет как у 7-8 шахтеров
Абориген а ты себя к породистым относишь? Или больше к дворовым?
комментаторы четко разделились на два противоположных лагеря , как и все в нашей стране ...на тех кто у кормушки и тех кто сам выживает,как может
Пенсионеру на вид не более 45. Откроет частный бизнес, на который наработал сдедовательским трудом. Пенсия хорошая от государства.
11:12
Ну почему два. Я вот думаю, что не захотел ставить прививку, счёл это незаконным и вспомнил, что у него иммунитет есть в виде пенсии.
Решил не спорить и воспользоваться иммунитетом.
С таких должностей сами не уходят. Либо погнали взашей, либо - самая красивая для него версия - не стал колоться шмурдяком пукциной.
11:25
Шмурдяк у тебя а голове, навальненок.
11:05
А почему сразу с шахтерами сравниваешь, а не например с библиотекарями? Кстати, у шахтеров в связи с вредным характером производства - ранний выход на пенсию. А вот все остальные, типа библиотекарей, кондукторов, поломоек идут на пенсию позже ментов потому что менты, да будет вам известно, ещё и жизнями рискуют, и не зря табельное оружие носят. Хотите статистику убитых при исполнении ментов? Или сами найдёте?
Сейчас сам ушел,пройдет время и узнаем причины..
пишут 43 года
4.08.2021 11:32 Вы умственно отсталый ???
12:18
А ты уже перестал засирать по ночам свои портки или продолжаешь?
Так сколько генералов при исполнении подстрелили ?
12:38
В 2019 году и только в одной системе МВД при исполнении погибло 60 сотрудников, и более 3000 человек раненых и пострадавших. Из них высших офицеров (звание - от полковника) - 13.
Достаточно?
А не расскажешь сколько библиотекарей застрелили при исполнении их библиотекарских обязанностей?
Риск жизнью оплачивается сегодня. А вот с пренебрежением к другим профессиям не надо относиться, библиотекари обычно люди очень начитанные и культурные, в отличае от ментов...
4.08.2021 12:18
- гость -
По себе судите? Обломались!
А сколько водителей гибнет, строителей и других работяг. И вбольшенстве случаев не по своей вине. И ни кто им жильё не дает от государства и пенсии копеешные и возрас пенсионный такой что ещё дожить надо. А у этих следаков, прокуроров и тп стольго льгот, что их при выявлении даже мелких нарушений сразу .....
4.08.2021 13:04
- гость -
Мне нравится ваш коммент.
Что то очередей в Прокуратуру и ментовку не наблюдается, умники двигайте туда испейте чашу благоденствия, безделия и высокого дохода!
4.08.2021 14:22
Док
Да куда они пойдут? половина с уголовкой, другая без вышки, вот и получается, только клювом щелкать.
4.08.2021 14:22
Док
Что-то попасть к вам можно только как по блату, не надо свистеть