Главный следователь Алтайского края ушёл в отставку

Руководитель Следственного управления СК России по Алтайскому краю Андрей Хвостов оставил должность. Причина – выход на пенсию, сообщают "Вести Алтай". Официальное заявление об отставке Хвостова ещё ожидается.

Отметим, что на сайте регионального Следкома уже нет упоминания о руководителе. У Хвостова в подчинении находилось два заместителя – Константин Мальцев и Александр Жеребцов. Вероятно, кто-то из них временно возьмёт на себя обязанности главы ведомства.

На Алтай Хвостов, генерал-майор юстиции, прибыл в августе 2018 года. До него на этой должности на протяжении шести лет был Евгений Долгалев. Новым местом службы Долгалева стал Хабаровский край. Там он возглавил региональное Следственное управление.