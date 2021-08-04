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Главный следователь Алтайского края ушёл в отставку

, ИА "Амител"
Андрей Хвостов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию
Фото: altai-krai.sledcom.ru

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Руководитель Следственного управления СК России по Алтайскому краю Андрей Хвостов оставил должность. Причина – выход на пенсию, сообщают "Вести Алтай". Официальное заявление об отставке Хвостова ещё ожидается.

Отметим, что на сайте регионального Следкома уже нет упоминания о руководителе. У Хвостова в подчинении находилось два заместителя – Константин Мальцев и Александр Жеребцов. Вероятно, кто-то из них временно возьмёт на себя обязанности главы ведомства.

На Алтай Хвостов, генерал-майор юстиции, прибыл в августе 2018 года. До него на этой должности на протяжении шести лет был Евгений Долгалев. Новым местом службы Долгалева стал Хабаровский край. Там он возглавил региональное Следственное управление.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.08.2021 10:20
- гость -

а сколько лет то пенсионеру?

4.08.2021 10:21
- гость -

Судя по фото не уработолся

4.08.2021 10:26
АБОРИГЕН

Холёный и породистый. Долго на пенсии проживёт.

4.08.2021 10:30
ну да

молодой и мажористый генеральчик

4.08.2021 10:32
гость

видимо работу где то предложили вкусную

4.08.2021 10:39
- гость -

Главное, вовремя уйти.

4.08.2021 10:49
пенсионер

что "жаба" душит?

4.08.2021 11:05
- гость -

Ушел сам, а не посадили, считай уже достижение.
Но вот чего я ни как не пойму, почему кто-то должен пахать до смерти, ну или до 65 лет.
А вот этот товарищ уже отдыхать может, да и пенсия у него будет как у 7-8 шахтеров

4.08.2021 11:06
- гость -

Абориген а ты себя к породистым относишь? Или больше к дворовым?

4.08.2021 11:12
ну вот

комментаторы четко разделились на два противоположных лагеря , как и все в нашей стране ...на тех кто у кормушки и тех кто сам выживает,как может

4.08.2021 11:16
- гость -

Пенсионеру на вид не более 45. Откроет частный бизнес, на который наработал сдедовательским трудом. Пенсия хорошая от государства.

4.08.2021 11:20
Лёха

11:12
Ну почему два. Я вот думаю, что не захотел ставить прививку, счёл это незаконным и вспомнил, что у него иммунитет есть в виде пенсии.
Решил не спорить и воспользоваться иммунитетом.

4.08.2021 11:25
- гость -

С таких должностей сами не уходят. Либо погнали взашей, либо - самая красивая для него версия - не стал колоться шмурдяком пукциной.

4.08.2021 11:32
- гость -

11:25
Шмурдяк у тебя а голове, навальненок.

11:05
А почему сразу с шахтерами сравниваешь, а не например с библиотекарями? Кстати, у шахтеров в связи с вредным характером производства - ранний выход на пенсию. А вот все остальные, типа библиотекарей, кондукторов, поломоек идут на пенсию позже ментов потому что менты, да будет вам известно, ещё и жизнями рискуют, и не зря табельное оружие носят. Хотите статистику убитых при исполнении ментов? Или сами найдёте?

4.08.2021 11:33
Бабуля

Сейчас сам ушел,пройдет время и узнаем причины..

4.08.2021 11:50
котовод

пишут 43 года

4.08.2021 12:18
- гость -

4.08.2021 11:32 Вы умственно отсталый ???

4.08.2021 12:23
- гость -

12:18
А ты уже перестал засирать по ночам свои портки или продолжаешь?

4.08.2021 12:38
- гость -

Так сколько генералов при исполнении подстрелили ?

4.08.2021 12:49
- гость -

12:38
В 2019 году и только в одной системе МВД при исполнении погибло 60 сотрудников, и более 3000 человек раненых и пострадавших. Из них высших офицеров (звание - от полковника) - 13.
Достаточно?
А не расскажешь сколько библиотекарей застрелили при исполнении их библиотекарских обязанностей?

4.08.2021 12:57
- гость -

Риск жизнью оплачивается сегодня. А вот с пренебрежением к другим профессиям не надо относиться, библиотекари обычно люди очень начитанные и культурные, в отличае от ментов...

4.08.2021 12:59
- гость -

4.08.2021 12:18
- гость -
По себе судите? Обломались!

4.08.2021 13:04
- гость -

А сколько водителей гибнет, строителей и других работяг. И вбольшенстве случаев не по своей вине. И ни кто им жильё не дает от государства и пенсии копеешные и возрас пенсионный такой что ещё дожить надо. А у этих следаков, прокуроров и тп стольго льгот, что их при выявлении даже мелких нарушений сразу .....

4.08.2021 13:48
- гость -

4.08.2021 13:04
- гость -

Мне нравится ваш коммент.

4.08.2021 14:22
Док

Что то очередей в Прокуратуру и ментовку не наблюдается, умники двигайте туда испейте чашу благоденствия, безделия и высокого дохода!

4.08.2021 14:34
- гость -

4.08.2021 14:22
Док

Да куда они пойдут? половина с уголовкой, другая без вышки, вот и получается, только клювом щелкать.

4.08.2021 14:46
- гость -

4.08.2021 14:22
Док

Что-то попасть к вам можно только как по блату, не надо свистеть

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