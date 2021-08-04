Неизвестный расстрелял окна новостройки из пневматического ружья в Барнауле

Неизвестный расстрелял окна квартиры 13 этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2"). Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители.
Как сообщают очевидцы в сообществе района "Дружный" в Instagram, инцидент произошёл около 22:00.
"Судя по траектории выстрелов, возможно, стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9", – полагают местные жители.
Сейчас в происшествии разбирается полиция. Всех, кто располагает какой-либо информацией о стрелке, просят обращаться по телефону 8 909 500-87-99.
Жители другой квартиры этого же ЖК отметили, что в начале лета тоже обнаружили в стеклопакете дыру от выстрела. Тогда правоохранители не смогли помочь владельцам.
Комментарии
Неужели в ХХI веке нет способа установить при помощи технических средств, кто это делает?
А вот когда попадется, начнет кипятком писать, и обкакается еще в штанишки. Это храбрый пока не нашли, а если поищут - найдут.
Он мог с улицы стрелять, например из окна машины и тогда его никогда не найдут.
4.08.2021 11:38
- гость -
Он мог с улицы стрелять, например из окна машины и тогда его никогда не найдут.
Наврядли, скорее всего стрелял с гаражей напротив дома.
из окна машины
По 13му этажу?
кучно попали.
попробуйте-ка сами с такого расстояния.
либо было выпущено десятки пуль и надо проверять другие окна.
имхо. в "органах" не дураки работают (люди бывали в командировках по горячим точкам..) и точку стрельбы знают. нужны свидетили/факты кто и когда мог быть в районе точки обстрела.
Неужели с пневматики такие стекла можно пробить, да еще и с такого большого расстояния? Может какая-то особенная - мощная пневматика. Но по любому, мерзавца нужно найти и наказать.
Лучше бы по тачкам и моцикам с прямо током стрелял
Не фантазируйте,никто,никого искать не будет.Подумаешь,преступление века!
между 9 и 10 домом метров 60, для хорошей пневматики с оптикой это не расстояние
между 9 и 10 домом метров 60, для хорошей пневматики с оптикой это не расстояние
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154 метра расстояние
4.08.2021 12:48
- гость -
А мотив какой может быть? Денежный долг? Какая-то любовная история?
4.08.2021 12:18
- гость -
Сейчас вышел на улицу, конечно дома не по указанному адресу, но тоже рядом стоят, посмотрел на окна дома напротив - из машины точно можно засадить при желании по 13-му и даже по верхнему 16-му. Расстояние правда если пишут 154 м- далековато для воздушки, даже прокачанной.
это серьёзно-это предупреждение власти народом---жить больше так нет сил у народа-зачем русского медведя разбудили?
Расстояние правда если пишут 154 м- далековато для воздушки, даже прокачанной.
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В том и дело, что из соседнего дома это нереально, а скорее с парковки.
.Есть очень мощная пневматика в современном мире и калибр есть как у автомата Калашникова 7.62 и как у пистолета Макарова 9 мм. Правда нужно иметь разрешение на такое оружие. С современной пневматики даже можно завалить дикого кабана. Видео даже видел. А вообще не трудно установить откуда стреляли. В универе писал дипломную особенности тактики осмотра места происшествия при применении огнестрельного оружия (хотя пневматика к нему не относится но не важно). Писал еще в 1999 году. Сейчас через 22 года думаю есть посовременнее технологии как найти злоумышленник
4.08.2021 14:13
- гость -
Правда нужно иметь разрешение на такое оружие.
Это единичные экземляры. Тогда должно быть тем более легко найти.
Эти дома охраняет Росгардия и получает зарплату за охрану. На каждом доме камеры.