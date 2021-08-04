Неизвестный расстрелял окна новостройки из пневматического ружья в Барнауле

Неизвестный расстрелял окна квартиры 13 этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2"). Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители.

Как сообщают очевидцы в сообществе района "Дружный" в Instagram, инцидент произошёл около 22:00.

"Судя по траектории выстрелов, возможно, стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9", – полагают местные жители.

Сейчас в происшествии разбирается полиция. Всех, кто располагает какой-либо информацией о стрелке, просят обращаться по телефону 8 909 500-87-99.

Жители другой квартиры этого же ЖК отметили, что в начале лета тоже обнаружили в стеклопакете дыру от выстрела. Тогда правоохранители не смогли помочь владельцам.