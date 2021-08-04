Федеральная налоговая служба обратилась с иском в Арбитражный суд Алтайского края. Налоговики требуют признать банкротом ООО "Кафе де Ляфе", которому принадлежит одноимённый сырный ресторан – Cafe de Lafe – на проспекте Социалистическом, 46. Сумма задолженности перед ФНС России составляет 476 057 рублей, следует из документов на сайте арбитража.

Заявление о признании должника банкротом было подано ещё 28 июля. Причиной стало неисполнение свыше трёх месяцев обязательств перед инспекцией. Пока суд оставил заявление без движения, так как не были представлены доказательства. В срок до 16 августа ФНС может направить в арбитраж дополнительные документы.

Напомним, зимой 2020 года единственный в Барнауле сырный ресторан Cafe de Lafe по решению собственников был закрыт и выставлен на продажу. Площадь заведения составляла 600 кв. м, оно занимало помещения на первом и цокольном этажах трёхэтажного здания. Стартовая цена составляла 42 млн рублей, но желающих купить ресторан, особенно на фоне начавшейся пандемии, так и не нашлось.

Согласно данным "СПАРК Интерфакс", совладельцами Cafe de Lafe являются президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман, а также предприниматель Андрей Олишевский.