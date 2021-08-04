Федеральная налоговая служба обратилась с иском в Арбитражный суд Алтайского края. Налоговики требуют признать банкротом ООО "Кафе де Ляфе", которому принадлежит одноимённый сырный ресторан – Cafe de Lafe – на проспекте Социалистическом, 46. Сумма задолженности перед ФНС России составляет 476 057 рублей, следует из документов на сайте арбитража.
Заявление о признании должника банкротом было подано ещё 28 июля. Причиной стало неисполнение свыше трёх месяцев обязательств перед инспекцией. Пока суд оставил заявление без движения, так как не были представлены доказательства. В срок до 16 августа ФНС может направить в арбитраж дополнительные документы.
Напомним, зимой 2020 года единственный в Барнауле сырный ресторан Cafe de Lafe по решению собственников был закрыт и выставлен на продажу. Площадь заведения составляла 600 кв. м, оно занимало помещения на первом и цокольном этажах трёхэтажного здания. Стартовая цена составляла 42 млн рублей, но желающих купить ресторан, особенно на фоне начавшейся пандемии, так и не нашлось.
Согласно данным "СПАРК Интерфакс", совладельцами Cafe de Lafe являются президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман, а также предприниматель Андрей Олишевский.
Комментарии
18 рублей был должен.. пять лет напоминали
Ну 42 миллиона. Однако. Это с какой маржой пришлось бы там общепитствовать, чтобы только вернуть затраты на покупку ресторана?
Так там вроде сынуля Олишевского строил из себя крутого ресторатора? Или ошибаюсь?
4.08.2021 13:46
Гость
А из Вас прям зависть так и прет...
Хороший он ресторатор, многое делал сам в отличие других.
Отличное место было, жаль, что закрылось.
Так у господина Гачмана все предприятия на грани банкротства, да и в отношении его самого решается вопрос. Походу сдулся президент недосоюза.
А кто знает что за арест у Гачмана В.В. оформлен у судебных приставов?
https://fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=1&is%5Blast_name%5D=гачман&is%5Bfirst_name%5D=валерий&is%5Bpatronymic%5D=владимирович&is%5Bdate%5D=&is%5Bregion_id%5D%5B0%5D=-1
О как народ оживился... зависть и комплексы неудачников налицо.
Хороший был ресторан, жаль, что закрылся
О как народ оживился... зависть и комплексы неудачников налицо.
Хороший был ресторан, жаль, что закрылся
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Вы просто не бывали в по настоящему хороших ресторанах.
4.08.2021 17:56
- гость -
Хороший - необязательно мишленовский.