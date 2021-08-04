Тела двух человек достали из затонувшего автомобиля в Алтайском крае

Тела двух человек вытащили из затонувшего автомобиля в русле реки Алей в Рубцовском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Днём 3 августа автомобиль достали из реки. В салоне находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаков насильственной смерти.

Как установили следователи, 2 августа этого года погибший водитель транспортного средства отдыхал со своей знакомой на берегу реки. Когда они собрались уезжать, автомобиль, стоящий в положении режима движения, покатился в реку. Предварительной причиной смерти погибших является утопление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".