Двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля на Чуйском тракте

Двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария случилась 3 августа около 12:30 в Онгудайском районе на 669-м километре Чуйского тракта. 47-летняя жительница села Ташанта ехала в сторону Горно-Алтайска, однако в один момент не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.

"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и три пассажира иномарки, в том числе двое несовершеннолетних 2005 года рождения", – говорится в сообщении.

У автомобилистки взяли анализ крови на наличие алкоголя. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.