Двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля на Чуйском тракте

Двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария случилась 3 августа около 12:30 в Онгудайском районе на 669-м километре Чуйского тракта. 47-летняя жительница села Ташанта ехала в сторону Горно-Алтайска, однако в один момент не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.
"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и три пассажира иномарки, в том числе двое несовершеннолетних 2005 года рождения", – говорится в сообщении.
У автомобилистки взяли анализ крови на наличие алкоголя. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Даже до Чикета не доехала.....
Ага, не справилась с управлением. Ок, бывает. Следующий вопрос. А почему господа ответственные за этот участок дороги, у вас дорожная инфраструктура допускает съезд и опрокидывание автомобиля?
Ну там такая шикарная дорога, что на дорогу смотреть некогда, вот и засмотрелась
Ну до Онгудая 400 км, и это даже другой субъект федерации (Республика Алтай). Мы, барнаульцы, тут причём?
Это начало чикета
Витек, я смотрю тебе всегда есть дело.
Совершенно согласен с Аборигеном.У нас же Путин навёл порядок с оппиками,которые чёрти что вытворяли на улицах и тротуарах.Пора и на всех дорогах России отбойники поставить.
5.08.2021 09:43
- гость -
Пора и на всех дорогах России отбойники поставить.
Если бы на скорости влетела в металлический отбойник, было бы лучше?
5.08.2021 09:50
- гость -
Если бы дорога имела отбойники и изолированные друг от друга проезжие части встречного направления, да, было бы лучше.
5.08.2021 09:53
АБОРИГЕН
да, было бы лучше.
Это если соблюдать скоростной режим. А так и с отбойниками полно случаев с жертвами.
5.08.2021 09:57
- гость -
Никаких "если" быть не должно. У водителя не должно быть никакого иного выбора, кроме как правильного. А достигается это за счет как дорожной инфраструктурой, так административными мерами. Пока же ситуация такова, что даже в городе можно гонять 100 км/ч и отдать за это жалкие 250 р. Такова цена человеческой жизни по мнению "слуг народных".
5.08.2021 09:30
АБОРИГЕН
Ты смешон и нелеп абсолютно во всех своих "умозаключениях".