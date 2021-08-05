Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" заблокированы почти у всех провайдеров на территории России. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

"Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Сотрудники позднее обнаружили своё издание в особом списке – "Реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

О блокировке также сообщили представители "МБХ Медиа".

Отмечается, что никаких постановлений от властей СМИ не получали.