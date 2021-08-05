Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" заблокированы почти у всех провайдеров на территории России. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
"Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Сотрудники позднее обнаружили своё издание в особом списке – "Реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
О блокировке также сообщили представители "МБХ Медиа".
Отмечается, что никаких постановлений от властей СМИ не получали.
Комментарии
И что теперь Аборигену делать? Где получать "правильные" мысли?
Очередная пальба по воробьям из пушки. Занимательно конечно, но бессмысленно. Как заходил раньше, так захожу и сейчас. Роскомнадзор должен быть разогнан как сборище криворуких инвалидов.
Не нравится, как вова и его кучка мерзавцев врут и воруют у народа - экстремист.
Впереди выборы. Есть большой шанс что "Умное голосование" свернет шею монополии Едра. В Кремле паника, по этому они пытаются задавить всё и вся. Выдавить из новостной повестки любые упоминания о оппозиционных кандидатах, снять их с выборов по тем или иным предлогам. Они не хотят получить по соплям как это случилось на местных выборах в Томске и Новосибирске, для них это ночной кошмар.
Как и следовало ожидать, тенденция на закрытие в России откровенных западенцев продолжается. Западенцы должны уступить в информационном поле место псевдопатриотам и разборкам между ними.
5.08.2021 11:10
АБОРИГЕН
Ну и много там в "Н-ске" красный Локоть науправлял? Судя по тому что там вытворяют некоторые национальные диаспоры и как себя ведут по отношению к исполнительной власти - это фиаско Локтя. См. статью Все госконтракты – азербайджанцам. Русские мэры продают Россию.
Сайты закрыты за экстримизм,а Абориген каким-то обходным путём продолжает в них лазить...Так-так-так-так...
Прижали Навального - прижмут и Ходора.
А впн-щики типа Аборигейки тоже присядут, как лица потворствующие экстремизму.
5.08.2021 13:29
- гость -
Цель какая была всей этой истерики? Закрыть всем рот. В итоге ничего не вышло. Антикоррупционые расследования как выходили, так и выходят.
5.08.2021 11:27
М
Локоть это подстилка Едра. Никакого отношения к коммунякам он не имеет.