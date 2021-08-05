Прокуратура начала проверку из-за передозировки препаратом ребёнка в "Детском здоровье"

Фото: go_barnaul

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту возможной передозировки при введении медицинского препарата восьмимесячному ребёнку в частной барнаульской клинике "Детское здоровье". Об этой истории в "Инстаграм" рассказала мама ребёнка.

На укол в клинику Степана привёл отец. По его словам, медсестра долго разбиралась с назначением и сомневалась в дозировке препарата и в итоге ввела слишком большую дозу прозерина: 0,5 вместо 0,1 мл.

Вскоре после инъекции ребёнку стало плохо: открылась рвота, начали трястись руки. Мальчик посинел и стал терять сознание. Врач, прибывший на вызов, подтвердил, что такая доза препарата для малыша опасна. Ребёнку потребовалась госпитализация.

"Медсестра взяла лист, всё прочитала, сказала идти оплачивать. Потом Влад заходит в кабинет, она ещё раз читает назначение врача и говорит: "Написано непонятно – прозерин 0,5 или 1 мл, нужно уточнить у невролога". Влад отвечает: "Хорошо". Потом медсестра говорит: "Сегодня поставим по минимуму – 0,5 мл", – рассказывает свою историю в go_Barnaul женщина.

В назначении мать ребёнка прочитала, что прозерина дозировкой 0,05% требовалось всего 0,1 мл. Врач в больнице указывать в документах причиной передозировку отказался, так как у семьи не было этому документального подтверждения. После укола от рвоты ребёнку стало лучше и их отпустили домой.

Отец обратился в "Детское здоровье" за письменным подтверждением фактической дозы введённого препарата. Главврача на месте не оказалось, но вскоре она связалась с семьёй и предложила помощь невролога, который будет наблюдать маленького Степана, и пообещала уволить сотрудника, совершившего ошибку.

Семья намерена отстаивать свои права, чтобы такая ситуация не повторилась в дальнейшем.