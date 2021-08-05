Прокуратура начала проверку из-за передозировки препаратом ребёнка в "Детском здоровье"

Фото: go_barnaul
Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту возможной передозировки при введении медицинского препарата восьмимесячному ребёнку в частной барнаульской клинике "Детское здоровье". Об этой истории в "Инстаграм" рассказала мама ребёнка.
На укол в клинику Степана привёл отец. По его словам, медсестра долго разбиралась с назначением и сомневалась в дозировке препарата и в итоге ввела слишком большую дозу прозерина: 0,5 вместо 0,1 мл.
Вскоре после инъекции ребёнку стало плохо: открылась рвота, начали трястись руки. Мальчик посинел и стал терять сознание. Врач, прибывший на вызов, подтвердил, что такая доза препарата для малыша опасна. Ребёнку потребовалась госпитализация.
"Медсестра взяла лист, всё прочитала, сказала идти оплачивать. Потом Влад заходит в кабинет, она ещё раз читает назначение врача и говорит: "Написано непонятно – прозерин 0,5 или 1 мл, нужно уточнить у невролога". Влад отвечает: "Хорошо". Потом медсестра говорит: "Сегодня поставим по минимуму – 0,5 мл", – рассказывает свою историю в go_Barnaul женщина.
В назначении мать ребёнка прочитала, что прозерина дозировкой 0,05% требовалось всего 0,1 мл. Врач в больнице указывать в документах причиной передозировку отказался, так как у семьи не было этому документального подтверждения. После укола от рвоты ребёнку стало лучше и их отпустили домой.
Отец обратился в "Детское здоровье" за письменным подтверждением фактической дозы введённого препарата. Главврача на месте не оказалось, но вскоре она связалась с семьёй и предложила помощь невролога, который будет наблюдать маленького Степана, и пообещала уволить сотрудника, совершившего ошибку.
Семья намерена отстаивать свои права, чтобы такая ситуация не повторилась в дальнейшем.
Комментарии
Как говорится за ваши деньги хоть литр введём, наше дело маленькое)))))))))
связалась с семьей, предложила помощь, обещала уволить медсестру.
Что родителям нужно - бабосов стрясти с клиники???
вымотают нервы и себе и им и не факт, что чего то добьются, вреда то ребенку не причинили.
а если бы вашему ребенку такое устроили? в смысле вреда не причинили? пошла бы и уточнила, если не понимаешь, что там написано!
согласна, что нужно было уточнить медсестре, но случилось то, что случилось.
Слава богу ребенок жив и с ним все в порядке.
тот факт, что сейчас они подадут в суд - ничего не даст, только нервотрепка реальная...
А так можно принять извинения и помощь от главврача.
На рецепте четко написано: прозерлин 0,1мл. Какие сомнения?
В ельцинские времена говорили, что самые высококвалифицированные спецы будут в частных клиниках
5.08.2021 13:22
горожанка
ага, вы пойдете кариес лечить , а вам ногу отрежут. и скажут потом, ну ничего бывает, живая и ладно. офигенная логика
Рецепт выписан верно. 0,05% - 0,1 ml
Врачи там очень опытные. Медсестра накосячила.