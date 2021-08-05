Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах

Любая проверка жилого помещения должна быть обоснована законом. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Анатолий Миронов.
Он отметил, что без предупреждения в вашу квартиру могут прийти коммунальщики и те, кто проверяет приборы учёта.
"Если речь идёт о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трёх дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", – сказал юрист.
Миронов предупредил, что в случае отказа в допуске в квартиру, коммунальщики могут обратиться в суд.
Комментарии
За 14 дней предупреждается. Это внезапно?
А если человек запер квартиру и улетел на год в Замбию?
речь идёт о проверке различных приборов учёта, а также их показаний
А вот нету их!
Ой , они так любят ходить в свое рабочее время, которое совпадает с обычным режимом работы всех трудящихся. А потом еще и возмущаются: какого фига мы к вам приходили, а вас нет. Ну во-первых без предупреждения, во-вторых мы тоже работаем))))
Не поняла: внезапно или предупредят за 14 дней???????
5.08.2021 15:54
Ируся
Внезапно предупредят...