Полицейские перекрыли улицу в центре Барнаула

Сотрудники полиции в Барнауле перекрыли улицу Партизанскую от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Также дорога перекрыта на улице Партизанской от Челюскинцев в сторону проспекта Красноармейского.
Предполагается, что такая мера потребовалась газовщикам. Возможно, где-то произошла утечка газа.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что с 8 часов 10 июля до 22 часов 10 августа в Барнауле закрыли движение для автомобильного транспорта по улице Песчаной на участке в районе здания № 180.
Городские власти уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по строительству участка теплосети.
Комментарии
Никто ничего не знает, но ВОЗМОЖНО произошла утечка газа...
А возможно кто-то налупился гороха и серанул, да так, что облако сероводорода видно стало с другого конца города, а Вы сразу утечка газа...
Новость:
Что-то произошло!
Всем бдить!
А не то огого!
сейчас соберут с улицы газ и откроют, не переживайте.
Газосборщики уже выехали с газоуборочными лопатами.
А иначе что, газу месяцами лежать там кучами?
Чуйский тракт регулярно перекрывают для перемещения ракетных войск.
Партизанскую перекрыли для передислокации партизан.
партизан
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который передвигаются под землей, но это не точно?)
1000 домов отключили от газа, но вы держитесь!