Полицейские перекрыли улицу в центре Барнаула

Сотрудники полиции в Барнауле перекрыли улицу Партизанскую от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Также дорога перекрыта на улице Партизанской от Челюскинцев в сторону проспекта Красноармейского.

Предполагается, что такая мера потребовалась газовщикам. Возможно, где-то произошла утечка газа.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что с 8 часов 10 июля до 22 часов 10 августа в Барнауле закрыли движение для автомобильного транспорта по улице Песчаной на участке в районе здания № 180.

Городские власти уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по строительству участка теплосети.