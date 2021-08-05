Жителя Барнаула обвинили в изнасиловании горожанки

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Барнаула, который изнасиловал 34-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, мужчина совершил преступление, угрожая женщине ножом, вечером 2 августа на участке местности возле жилых домов по улице Сухэ-Батора. На следующий день 33-летнего злоумышленника задержали.
Против него завели уголовное дело по статье "Изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении насильника под стражу.
В ведомстве отметили, что ранее обвиняемый неоднократно был судим. Расследование продолжается.
Комментарии
А раньше писали, что улица 50 лет СССР...
5.08.2021 13:59
Виктор
С перекрестка наверное начал и вдоль по улице.
Это ж прям возле моего дома
5.08.2021 14:13
- гость -
Ну дважды метеорит в один двор не падает
5.08.2021 14:13
- гость -
Почаще ночью выходи из дома.
Расследование продолжается
Ждём новых, захватывающих и интересных подробностей. Недаром же абориген на такие сообщения оставляет свои комменты. Ждёт, надеется пикантных подробностей, а мы ждём с нетерпением его комментария. Ради этого только и смотрю такие сообщения...
дважды метеорит в один двор не падает
А если специально этот двор выбрали?Или, зная, что теперь там расслабились, как вы говорите, туда насильники и повадятся заезжать?
5.08.2021 14:53
- гость -
Красным цветом отмечены дворы, в которых расслабились; синим — в которых и не думали расслабляться
Красным цветом отмечены дворы, ..синим
Но ведь должно быть хотя бы три цвета,
например RGB, которые дают все цвета радуги..радуги, Карл, радуги..
мужчина совершил три преступления
1 угроза жизни ножом
2 насилие
3 насилие, вылившееся в изнасилование
5.08.2021 15:24
- гость -
Не надо органы напрягать, им бы одну палку бро... срубить.