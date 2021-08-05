Жителя Барнаула обвинили в изнасиловании горожанки

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Барнаула, который изнасиловал 34-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина совершил преступление, угрожая женщине ножом, вечером 2 августа на участке местности возле жилых домов по улице Сухэ-Батора. На следующий день 33-летнего злоумышленника задержали.

Против него завели уголовное дело по статье "Изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении насильника под стражу.

В ведомстве отметили, что ранее обвиняемый неоднократно был судим. Расследование продолжается.