Взрыв газа и падение самолёта. В Алтайском крае прошли учения системы ЧС

5 августа прошла командно-штабная тренировка сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По сценарию учений, поступила информация о том, что в Октябрьском районе Барнаула произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, четыре человека погибли, несколько пострадали. На месте происшествия были задействованы 150 человек, 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Вторым происшествием было падение самолёта на жилой дом в Затоне. Были погибшие, как среди пассажиров лайнера, так и жителей домов. На месте происшествия работали 563 человека, 146 единиц техники.

В обоих случаях Виктора Томенко оперативно проинформировали об обстановке и принимаемых мерах.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства края Игорю Степаненко подготовить проект правового акта о введении режима ЧС регионального масштаба в границах территории микрорайона Затон. На месте взрыва газа был введён режим ЧС муниципального уровня.

На месте условной авиакатастрофы были отработаны практические навыки тушения открытого огня, извлечения пострадавших из-под завалов, работала кинологическая служба по поиску людей, отработаны действия по эвакуации жителей в пункты временного размещения, оказана медицинская и психологическая помощь пострадавшим и родственникам.

"С нами также работают коллеги из МЧС России. У них будут ещё дополнительные рекомендации. Мы прислушаемся, сделаем их частью нашей работы", – сказал глава региона.

Виктор Томенко отметил, что избежать паники в экстренной ситуации позволяет высокий уровень подготовки.