Задыхаются две недели. В Камне-на-Оби не могут потушить полигон твёрдых бытовых отходов

Две недели жители Камня-на-Оби задыхаются от едкого дыма, который накрывает город из-за горящего мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов. Больше всего страдают жители близлежащих районов, сообщают "Вести Алтай".

Пожарные уже трижды выезжали на объект. Возгорание было локализовано и ликвидировано, но спустя время огонь разгорается с новой силой. Чтобы полностью устранить причину, технике необходимо попасть внутрь территории, но такой возможности просто нет. Машины могут просто провалиться в толщу бытовых отходов.

"Скорее всего, возникает это из-за нарушения условий при захоронении твёрдых коммунальных отходов либо неосторожности лиц, которые там находятся", – рассказал телеканалу свою версию начальник 8-го пожарно-спасательного отряда Камня-на-Оби Сергей Чугуров.

Регоператором в Камне-на-Оби является компания "Линетт". По словам представителя регионального Министерства природы Людмилы Мишениной, вина за возгорание полностью лежит на плечах компании. И отвечать за это регоператору.

Кстати, это уже не первый случай, когда "Линетту" придётся платить штраф. Так, весной полигон оказался переполнен мусором. Тогда организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей.