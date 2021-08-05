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Шевелились котята. Барнаулец убил беременную кошку на глазах у детей

, ИА "Амител"
Местные жители обратились полицию
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель барнаульского посёлка Южного насмерть забил палкой беременную кошку на глазах у детей. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

27 июля по адресу ул. Дзержинского, 25, дети заметили, как мужчина изувечивает животное, и побежали за взрослыми. 11-летний мальчик пытался отвлечь живодёра и кидался камнями, но это его не остановило. Ребенок был шокирован увиденным и начал заикаться.

Когда подоспели взрослые, кошка уже была мертва, а в животе у неё шевелились котята. На место вызвали полицейских. Прибывшие криминалист, следователь и участковый всё зафиксировали и изъяли палку. Также к правоохранителям обратилась мама мальчика, который стал свидетелем жестокой расправы.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.08.2021 22:55
Молодой человек

Хотелось бы посмотреть фото этого мерзавца.
Он не должен остаться на свободе.

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