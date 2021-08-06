Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу

В Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Такое мнение выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в Новосибирске, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек", – сказал глава Минобороны.

По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.

Отметим, что Сергей Шойгу не впервые выступает за перенос столицы России в Сибирь, а именно – в Новосибирск. "Многие об этом говорят. Я, наверное, один из них. Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь. Мне так кажется", – говорил Шойгу в 2012 году, занимая тогда должность губернатора Подмосковья.