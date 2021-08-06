Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу

В Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Такое мнение выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в Новосибирске, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек", – сказал глава Минобороны.
По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.
Отметим, что Сергей Шойгу не впервые выступает за перенос столицы России в Сибирь, а именно – в Новосибирск. "Многие об этом говорят. Я, наверное, один из них. Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь. Мне так кажется", – говорил Шойгу в 2012 году, занимая тогда должность губернатора Подмосковья.
Комментарии
Может быть, лучше такие города, как Барнаул и Томск, до миллионников подтянуть?
правильно, столица должна быть в центре страны, а не на окраине
Нужно было сохранять и развивать всё что было, а не строить новое.
Да сразу как в Китае дома сроком на 70 лет строим, потом снос без права предоставления жилья взамен. А на старом месте уже новый дом, по новым строительным нормам. Спрос на ипотеку будет просто колоссальный !!! Экономика получит спрос, ну а люди возьмутся за вилы и скинут элитку в море......
А может сразу за полярным кругом бахнуть столицу то? И во сколько миллиардов будет обходится строительство, содержание и снабжение этих городов в условиях Сибири? Или Кужегетович дальше "кажется" не думал? Тогда советую почитать Кужегетовичу и местным анонимам книгу "Сибирское бремя", прежде чем кукарекать подобную чушь.
Эх, заживем.......
Целиком и полностью поддерживаю товарища Шойгу в этом вопросе. Почему? А я не думал. Мне предложение по душе пришлось и всё.
6.08.2021 09:44
Виктор
С какой целью?
Он с 2012 года предлагает и что дальше то
6.08.2021 09:54
АБОРИГЕН
Чтобы мы оказались в динамично развивающемся городе-миллионнике, а не "Ну-у-у это в Новосиб ехать надо!"
Всё-таки надо точно определиться:или три крупных,либо пять,но поменьше.
А предлагал он действительно и раньше...
Из трактата о принятии решений.
Говорят раньше, когда не знали как поступить собирали на площади блаженных и высказывались, а они орали - правильно или неправильно.
«Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь»
Подальше от чего , кого ? Проблема не раскрыта
Подальше от НАТО. С другой стороны поближе к Китаю. В любом случае до центра страны ракетам лететь дольше
Во время войны наши часто вглубь страны отступали. Потом обратно шли. Глубина территории помогала
Москву при войнах иногда отдавали
Когда кажется - крестится надо.
10:11
Он сказал мне так кажется...
Мне послышалось что в Сибири много курортов и лагерей отдыха, и мне тоже кажется, что москвичам их надо посещать активнее, а то что они всё по заграницам.
Если перенесут столицу в Сибирь, западные границы ослабнут и тогда территория России может ограничиваться как раз Сибирью. Это сейчас зубами держат границу с Западом - потому что столицы рядом с границей.
Дамбу сломал - и нет столицы
Во многих успешных странах столица - это маленький административный город. Предлагаю Барнаул.
Идея очень хорошая. Я считал плюсы переноса столицы в Сибирь - насчитал 12 плюсов. но мусолят это уже 30 лет как бы не больше.
Одобряю)
Вот что грибочки таёжные делают! Фантазия-то как разыгралась.
10:35
Очень сложно показать историческую связь Сибири и Монголии в одном лице. Особенно Китаю. По этому поводу ведутся многовековые дискуссии.
6.08.2021 09:57
Виктор
Это вряд ли. Екб или Казань тут явно не получится а быть очередным Омском или Самарой, сплошной вред.
Министр обороны предлагает перенести столицу вглубь по самым очевидным причинам: удаление от границ НАТО, а значит увеличение подлётного времени ракет, и с точки зрения стратегической географии - при самых пессимистичных прогнозах всякие Лондоны с Нью-Йорками уйдут под воду, а территория Сибири всегда будет сушей.
Разумная мысль военачальника.
6.08.2021 10:53
АБОРИГЕН
Можно грамотно подойти, уже с учётом ошибок всех перечисленных городов
Ну а почему нет. Казахи вон взяли и отстроили новую столицу буквально.
Вы покрасить то не можете то что проклятые коммунисты построили...
Завтра начинаем строить!
Он бы с построенными разобрался бы...
Например: Рубцовск, Камень и т. д.
ты вместо американских брошюр почитай Ломоносова
Ну.., для мелькания в СМИ перед выборами любые популистские выраженцы норм
6.08.2021 10:58
Виктор
Что мешает учитывать эти ошибки сейчас? Нет тут дело в другом. Успешный город не возникает волевым усилием какого-то липового вояки.
6.08.2021 11:01
- гость -
А ты там был? Весьма печальное зрелище тебе скажу. Совершили все ошибки которые можно было совершить и в плане застройки и в плане общественного транспорта.
6.08.2021 11:10
аборигену
Так вот почему ты такой дремучий. Ломоносова читаешь.
очередная чушь про блага для народа.... перенос столицы..... новые города для Сибири.... бла-бла-бла......... Скоро выборы! все очень просто
Так они всегда заявятся ордой и орут типа мол голы. Э шайтан, хитрый шайтан, типа беларусов.
если строить столицу в Сибири с прицелом на будущее - тогда разумно. Сейчас многие территории пострадают от катаклизмов - Д.Восток, Петербург, Краснодарский край, а Сибирь сохранится, особенно Алтайский край и соседние регионы.
6.08.2021 11:15
гость
А вот это ближе к истине. Закидывают популистские идейки в недалёкие массы.
никогда не перенесут столицу в Сибирь! пустые слова это! правящей элите выгодней оставить все на том же месте! потому что Европа рядом, США.... банки для хранения денег... отдых.... купленные дворцы....обучение детей... и т.д
Лучше развить кучу городов (50-200 тыс населения). чтоб там была работа, какое то развитие, и люди б не стремились переселиться в крупные города, с их невзименными ценами на жильё, с их постоянными пробками и загазованностью.
Для них Сибирь - пустое поле. И эти люди учат нас жить....
6.08.2021 11:15
гость
очередная чушь про блага для народа.... перенос столицы..... новые города для Сибири.... бла-бла-бла......... Скоро выборы! все очень просто
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Действительно, на самом деле всё очень просто: ты - алень.
Какие выборы?
Сабж читай: "Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь. Мне так кажется", – говорил Шойгу в 2012 году.
Нью-Васюки
6.08.2021 11:43
- гость -
Алень как раз ты, если ты веришь в пустые слова!
Если у тебя мозги есть, то может поймешь, почему Столицу не перенесут при нынешней власти точно!
6.08.2021 11:39
гость
А они в эту Европу на трамваях ездят? Какая разница, они всё равно на самолётах летают. Ну плюс три часа добавится полёта. Подумаешь.
6.08.2021 11:39
Агрессивная Реальность
Во всем мире тенденция - урбанизация. А у тебя у одного законы экономики работают по другому) Дядя, вам не кажется, что вы немного и-бо-бо?
6.08.2021 11:42
- гость -
Шойгу в бытность министром по ЧС всю Сибирь лично объездил. И в Барнауле был по вопросам паводка, когда Затон в очередной раз смывало.
Всё они про Сибирь знают.
6.08.2021 11:47
гость
Типичный пример воинствующего пенса-коммуняки: ты сказал, что это заявление Шойгу связано с предстоящими выборами в ГД. Тебе показали на примере, что ты не прав, что Шойгу это говорил вне связи с выборами в ГД2021.
Ты же опять начинаешь свои сопли пускать, что мол им нельзя верить.
Это тебе нельзя верить, ты за свои слова не отвечаешь.
самолет судного дня строят, теперь и столицу надо...
Достаточно посмотреть, что творится на родине этого фельдмаршала, чтобы оценить его высказывание.
А там практически всех русских либо вырезали, либо заставили бросить всё и уехать. Дичайший алкоголизм, безработица, разруха.
И только процветает дивизия спецназа из местных, которую натаскивают китайские инструкторы.
Даже вояки за водочкой с ужасом шепчут, что там китайцами готовится что-то вроде карательных зондеркоманд, цель которых после ввода китайских войск наводить кинжальный порядок в городах типа бар-аула.
правительство говорили что пенсионный возраст не увеличат.... налоги не увеличат... инфляция 5 %... ) говорить, не значит делать.... говорить, чтобы сделать себе пиар, чтобы обсуждали, вспомнили, не забыли)
Конечно популизм заявлять в столице Сибири что столицу страны надо перенести сюда. На носу выборы и путиноиды опять закидывают в массы популярные идейки. Скоро снова предложат отменить транспортный налог наверное. Про города вообще бред, даже комментировать нечего.
ЗЫ в 12-м году тоже выборы были.
12:22
- гость -
Достаточно посмотреть, что творится на родине этого фельдмаршала, чтобы оценить его высказывание.
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Вот уж действительно! Общался я с одним выходцем оттуда - такие ужасы рассказывал.
Вполне возможно, что Шойгу получил карт-бланш, а отсюда и такие заявления.
Барнаул столица мира. Собянина сюда прислать вместо Франка, чтобы отстроил все и подготовил, а потом и все руководство в Барнаул перевезти. И не надо будет в Горный летать на отдых, Собянин скоростной трамвай до Чемала проложит.
6.08.2021 13:04
- гость -
Здесь абсолютно не важно кто будет мэром, Собянини или кто-то еще.Дело в бюджете, а он у нас не сравним с московским.Дайте те же деньги Франку, и он обставит Собянина, а может даже и покруче будет.
Кто сказал, что это популярная идея? В Москве живет в 20 раз больше, чем в Новосибе и это население не будет в восторге от такой идеи. Это скорее непопулярная идея. Просто, что думал 10 лет назад, то и сказал. С его точки зрения столица в центре страны это лучше. Для маасквичей это хуже, они не будут за Шойгу голосовать, а то мало ли
великий Генералиссимус в президенты что-ли собрался?
А существующие города чем не устраивают? Простимулируйте развитие промышленности - и они все станут как новые и люди потянутся: и Барнео, и Омск, и Бийск, и Томск и далее по списку....
Построить еще города миллионники, и квартиры в ипотеку раздать, так я понимаю
Зря смеетесь. В случае надвигающегося БП пяти новых городов будет еще мало.
Каждые 5 лет переносить столицу в разные регионы, так страну обустроим и поднимем с колен!
Неужели вы в это верите, что так можно изменить страну?
Тогда подумайте, может столицу страны перенести за границу, да в ту же Германию или Америку, там такие классные специалисты, которые помогут обустроить Россию.
Стоп, а разве крупными российскими компаниями не иностранцы руководят?
6.08.2021 14:55
про
Каким образом, если все крупные российские компании по сути казённые шараги? Путинские кореша ими руководят, с двойным гражданством.