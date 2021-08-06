Пятница, 6 Август, 15:51

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,17
€ 86,65
29°


6312185 +23508
Обь
138см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Похищение 12-летней девочкиВыборы-2021Олимпиада в Токио
Новости

Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу

, ИА "Амител"
По словам главы Минобороны РФ, эти города нужно направить на конкретную сферу деятельности
Сергей Шойгу / Фото: stolica-s.su

Сергей Шойгу / Фото: stolica-s.su

В Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Такое мнение выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в Новосибирске, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек", – сказал глава Минобороны.

По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.

Отметим, что Сергей Шойгу не впервые выступает за перенос столицы России в Сибирь, а именно – в Новосибирск. "Многие об этом говорят. Я, наверное, один из них. Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь. Мне так кажется", – говорил Шойгу в 2012 году, занимая тогда должность губернатора Подмосковья.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

6.08.2021 09:44
Виктор

Может быть, лучше такие города, как Барнаул и Томск, до миллионников подтянуть?

6.08.2021 09:47
- гость -

правильно, столица должна быть в центре страны, а не на окраине

6.08.2021 09:48
рут

Нужно было сохранять и развивать всё что было, а не строить новое.

6.08.2021 09:48
гость

Да сразу как в Китае дома сроком на 70 лет строим, потом снос без права предоставления жилья взамен. А на старом месте уже новый дом, по новым строительным нормам. Спрос на ипотеку будет просто колоссальный !!! Экономика получит спрос, ну а люди возьмутся за вилы и скинут элитку в море......

6.08.2021 09:49
АБОРИГЕН

А может сразу за полярным кругом бахнуть столицу то? И во сколько миллиардов будет обходится строительство, содержание и снабжение этих городов в условиях Сибири? Или Кужегетович дальше "кажется" не думал? Тогда советую почитать Кужегетовичу и местным анонимам книгу "Сибирское бремя", прежде чем кукарекать подобную чушь.

6.08.2021 09:52
гость

Эх, заживем.......

6.08.2021 09:53
Лёха

Целиком и полностью поддерживаю товарища Шойгу в этом вопросе. Почему? А я не думал. Мне предложение по душе пришлось и всё.

6.08.2021 09:54
АБОРИГЕН

6.08.2021 09:44
Виктор
С какой целью?

6.08.2021 09:55
-гость-

Он с 2012 года предлагает и что дальше то

6.08.2021 09:57
Виктор

6.08.2021 09:54
АБОРИГЕН

Чтобы мы оказались в динамично развивающемся городе-миллионнике, а не "Ну-у-у это в Новосиб ехать надо!"

6.08.2021 10:02
- гость -

Всё-таки надо точно определиться:или три крупных,либо пять,но поменьше.
А предлагал он действительно и раньше...

6.08.2021 10:05
Лёха

Из трактата о принятии решений.

Говорят раньше, когда не знали как поступить собирали на площади блаженных и высказывались, а они орали - правильно или неправильно.

6.08.2021 10:11
- гость -

«Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь»

Подальше от чего , кого ? Проблема не раскрыта

6.08.2021 10:17
гость

Подальше от НАТО. С другой стороны поближе к Китаю. В любом случае до центра страны ракетам лететь дольше

6.08.2021 10:20
гость

Во время войны наши часто вглубь страны отступали. Потом обратно шли. Глубина территории помогала

6.08.2021 10:23
гость

Москву при войнах иногда отдавали

6.08.2021 10:27
Z

Когда кажется - крестится надо.

6.08.2021 10:29
Лёха

10:11
Он сказал мне так кажется...
Мне послышалось что в Сибири много курортов и лагерей отдыха, и мне тоже кажется, что москвичам их надо посещать активнее, а то что они всё по заграницам.

6.08.2021 10:35
гость

Если перенесут столицу в Сибирь, западные границы ослабнут и тогда территория России может ограничиваться как раз Сибирью. Это сейчас зубами держат границу с Западом - потому что столицы рядом с границей.

6.08.2021 10:40
- гость -

Дамбу сломал - и нет столицы

6.08.2021 10:41
- гость -

Во многих успешных странах столица - это маленький административный город. Предлагаю Барнаул.

6.08.2021 10:42
- гость -

Идея очень хорошая. Я считал плюсы переноса столицы в Сибирь - насчитал 12 плюсов. но мусолят это уже 30 лет как бы не больше.

6.08.2021 10:46
- гость -

Одобряю)

6.08.2021 10:50
гость

Вот что грибочки таёжные делают! Фантазия-то как разыгралась.

6.08.2021 10:51
Лёха

10:35
Очень сложно показать историческую связь Сибири и Монголии в одном лице. Особенно Китаю. По этому поводу ведутся многовековые дискуссии.

6.08.2021 10:53
АБОРИГЕН

6.08.2021 09:57
Виктор

Это вряд ли. Екб или Казань тут явно не получится а быть очередным Омском или Самарой, сплошной вред.

6.08.2021 10:56
- гость -

Министр обороны предлагает перенести столицу вглубь по самым очевидным причинам: удаление от границ НАТО, а значит увеличение подлётного времени ракет, и с точки зрения стратегической географии - при самых пессимистичных прогнозах всякие Лондоны с Нью-Йорками уйдут под воду, а территория Сибири всегда будет сушей.
Разумная мысль военачальника.

6.08.2021 10:58
Виктор

6.08.2021 10:53
АБОРИГЕН

Можно грамотно подойти, уже с учётом ошибок всех перечисленных городов

6.08.2021 11:01
- гость -

Ну а почему нет. Казахи вон взяли и отстроили новую столицу буквально.

6.08.2021 11:06
- гость -

Вы покрасить то не можете то что проклятые коммунисты построили...

6.08.2021 11:07
acdc

Завтра начинаем строить!

6.08.2021 11:08
- гость -

Он бы с построенными разобрался бы...
Например: Рубцовск, Камень и т. д.

6.08.2021 11:10
аборигену

ты вместо американских брошюр почитай Ломоносова

6.08.2021 11:14
Сергей

Ну.., для мелькания в СМИ перед выборами любые популистские выраженцы норм

6.08.2021 11:14
АБОРИГЕН

6.08.2021 10:58
Виктор
Что мешает учитывать эти ошибки сейчас? Нет тут дело в другом. Успешный город не возникает волевым усилием какого-то липового вояки.

6.08.2021 11:01
- гость -
А ты там был? Весьма печальное зрелище тебе скажу. Совершили все ошибки которые можно было совершить и в плане застройки и в плане общественного транспорта.

6.08.2021 11:10
аборигену
Так вот почему ты такой дремучий. Ломоносова читаешь.

6.08.2021 11:15
гость

очередная чушь про блага для народа.... перенос столицы..... новые города для Сибири.... бла-бла-бла......... Скоро выборы! все очень просто

6.08.2021 11:17
Лёха

Так они всегда заявятся ордой и орут типа мол голы. Э шайтан, хитрый шайтан, типа беларусов.

6.08.2021 11:18
гость

если строить столицу в Сибири с прицелом на будущее - тогда разумно. Сейчас многие территории пострадают от катаклизмов - Д.Восток, Петербург, Краснодарский край, а Сибирь сохранится, особенно Алтайский край и соседние регионы.

6.08.2021 11:18
АБОРИГЕН

6.08.2021 11:15
гость
А вот это ближе к истине. Закидывают популистские идейки в недалёкие массы.

6.08.2021 11:39
гость

никогда не перенесут столицу в Сибирь! пустые слова это! правящей элите выгодней оставить все на том же месте! потому что Европа рядом, США.... банки для хранения денег... отдых.... купленные дворцы....обучение детей... и т.д

6.08.2021 11:39
Агрессивная Реальность

Лучше развить кучу городов (50-200 тыс населения). чтоб там была работа, какое то развитие, и люди б не стремились переселиться в крупные города, с их невзименными ценами на жильё, с их постоянными пробками и загазованностью.

6.08.2021 11:42
- гость -

Для них Сибирь - пустое поле. И эти люди учат нас жить....

6.08.2021 11:43
- гость -

6.08.2021 11:15
гость
очередная чушь про блага для народа.... перенос столицы..... новые города для Сибири.... бла-бла-бла......... Скоро выборы! все очень просто
****************
Действительно, на самом деле всё очень просто: ты - алень.
Какие выборы?
Сабж читай: "Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь. Мне так кажется", – говорил Шойгу в 2012 году.

6.08.2021 11:46
- гость -

Нью-Васюки

6.08.2021 11:47
гость

6.08.2021 11:43
- гость -

Алень как раз ты, если ты веришь в пустые слова!
Если у тебя мозги есть, то может поймешь, почему Столицу не перенесут при нынешней власти точно!

6.08.2021 11:49
- гость -

6.08.2021 11:39
гость
А они в эту Европу на трамваях ездят? Какая разница, они всё равно на самолётах летают. Ну плюс три часа добавится полёта. Подумаешь.

6.08.2021 11:39
Агрессивная Реальность
Во всем мире тенденция - урбанизация. А у тебя у одного законы экономики работают по другому) Дядя, вам не кажется, что вы немного и-бо-бо?

6.08.2021 11:42
- гость -
Шойгу в бытность министром по ЧС всю Сибирь лично объездил. И в Барнауле был по вопросам паводка, когда Затон в очередной раз смывало.
Всё они про Сибирь знают.

6.08.2021 11:52
- гость -

6.08.2021 11:47
гость
Типичный пример воинствующего пенса-коммуняки: ты сказал, что это заявление Шойгу связано с предстоящими выборами в ГД. Тебе показали на примере, что ты не прав, что Шойгу это говорил вне связи с выборами в ГД2021.
Ты же опять начинаешь свои сопли пускать, что мол им нельзя верить.
Это тебе нельзя верить, ты за свои слова не отвечаешь.

6.08.2021 11:57
гость 22

самолет судного дня строят, теперь и столицу надо...

6.08.2021 12:22
- гость -

Достаточно посмотреть, что творится на родине этого фельдмаршала, чтобы оценить его высказывание.
А там практически всех русских либо вырезали, либо заставили бросить всё и уехать. Дичайший алкоголизм, безработица, разруха.
И только процветает дивизия спецназа из местных, которую натаскивают китайские инструкторы.
Даже вояки за водочкой с ужасом шепчут, что там китайцами готовится что-то вроде карательных зондеркоманд, цель которых после ввода китайских войск наводить кинжальный порядок в городах типа бар-аула.

6.08.2021 12:22
гость

правительство говорили что пенсионный возраст не увеличат.... налоги не увеличат... инфляция 5 %... ) говорить, не значит делать.... говорить, чтобы сделать себе пиар, чтобы обсуждали, вспомнили, не забыли)

6.08.2021 12:45
Павсекакий

Конечно популизм заявлять в столице Сибири что столицу страны надо перенести сюда. На носу выборы и путиноиды опять закидывают в массы популярные идейки. Скоро снова предложат отменить транспортный налог наверное. Про города вообще бред, даже комментировать нечего.
ЗЫ в 12-м году тоже выборы были.

6.08.2021 12:48
- гость -

12:22
- гость -
Достаточно посмотреть, что творится на родине этого фельдмаршала, чтобы оценить его высказывание.
-----
Вот уж действительно! Общался я с одним выходцем оттуда - такие ужасы рассказывал.

6.08.2021 12:58
- гость -

Вполне возможно, что Шойгу получил карт-бланш, а отсюда и такие заявления.

6.08.2021 13:04
- гость -

Барнаул столица мира. Собянина сюда прислать вместо Франка, чтобы отстроил все и подготовил, а потом и все руководство в Барнаул перевезти. И не надо будет в Горный летать на отдых, Собянин скоростной трамвай до Чемала проложит.

6.08.2021 13:13
- гость -

6.08.2021 13:04
- гость -
Здесь абсолютно не важно кто будет мэром, Собянини или кто-то еще.Дело в бюджете, а он у нас не сравним с московским.Дайте те же деньги Франку, и он обставит Собянина, а может даже и покруче будет.

6.08.2021 13:19
гость

Кто сказал, что это популярная идея? В Москве живет в 20 раз больше, чем в Новосибе и это население не будет в восторге от такой идеи. Это скорее непопулярная идея. Просто, что думал 10 лет назад, то и сказал. С его точки зрения столица в центре страны это лучше. Для маасквичей это хуже, они не будут за Шойгу голосовать, а то мало ли

6.08.2021 13:24
- гость -

великий Генералиссимус в президенты что-ли собрался?

6.08.2021 13:33
- гость -

А существующие города чем не устраивают? Простимулируйте развитие промышленности - и они все станут как новые и люди потянутся: и Барнео, и Омск, и Бийск, и Томск и далее по списку....

6.08.2021 13:58
Гость

Построить еще города миллионники, и квартиры в ипотеку раздать, так я понимаю

6.08.2021 14:49
капсаицин

Зря смеетесь. В случае надвигающегося БП пяти новых городов будет еще мало.

6.08.2021 14:55
про

Каждые 5 лет переносить столицу в разные регионы, так страну обустроим и поднимем с колен!
Неужели вы в это верите, что так можно изменить страну?
Тогда подумайте, может столицу страны перенести за границу, да в ту же Германию или Америку, там такие классные специалисты, которые помогут обустроить Россию.
Стоп, а разве крупными российскими компаниями не иностранцы руководят?

6.08.2021 15:41
АБОРИГЕН

6.08.2021 14:55
про
Каким образом, если все крупные российские компании по сути казённые шараги? Путинские кореша ими руководят, с двойным гражданством.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:45
В Белокурихе прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков 0
15:32
Бывшего главу Минтранса Алтайского края не отпустили из-под домашнего ареста 1
15:15
Врач дал несколько советов по улучшению качества сна 2
15:03
Кошелёк в телефоне: Россельхозбанк опроверг сомнения в безопасности бесконтактных платежей 2
14:54
Министр Вячеслав Химочка прокомментировал намерение "Алтайхимпрома" покинуть регион 4
14:45
Конец эпохи. Лионель Месси уходит из "Барселоны" 1
14:35
Для 112 домов в Барнауле вынужденно продлили отключение горячей воды 0
14:23
В Алтайском крае за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом 0
14:11
Бывший глава алтайского Следкома может трудоустроиться в Генпрокуратуру 1
13:58
Пятеро заключённых сбежали из подмосковного изолятора 1
13:45
Огороды можно не поливать. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
13:33
Герман Титов. Путь на космический олимп 17
13:18
И собаку съесть, и в тюрьму не сесть: знаменитой живодёрке на Алтае дали условный срок 8
13:07
На Алтае будут судить жителя Кузбасса, у которого нашли более 2 кг героина 0
12:55
Лесной пожар за два часа уничтожил целый город в Калифорнии 10
12:43
Предприятие "Алтайский химпром" может покинуть регион 7
12:32
Российские хакеры выложили в Сеть данные более миллиона кредитных карт 4
12:19
Дополнительные деньги выделили на повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае 9
12:03
Парк "Солнечный ветер" приглашает на необычную "арбузную" фотосессию 0
11:54
Свыше 300 сельских школ в Алтайском крае отремонтируют до 2024 года 1
11:41
"Средневековье": призёр Олимпиады в Токио пожаловался на условия тренировок в Бийске 15
11:32
Работы по благоустройству ведут в 54 дворах Барнаула 1
11:15
Житель Барнаула вышел из дурдома и через несколько дней зарезал двух человек 16
11:03
Эксперты РЦК провели стартовую диагностику в компании "Витамин Продукт" 0
10:53
В ВОЗ заявили, что мир вступил в период реальной опасности из-за коронавируса 3
10:42
На Алтае пенсионер лишился 609 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за таблетки 1
10:31
"Голодание": почему на Алтае покупают кислород для больных COVID по завышенным ценам 16
10:15
Выжившая: туристка из Новосибирска сломала ногу в горах Алтая и ждала помощи двое суток 11
10:03
Соберись на "отлично": ТРЦ "Арена" дарит 45 тысяч тысяч рублей на подготовку к школе 0
09:50
Встретил на улице бродячее животное или стаю. Как себя вести и куда обращаться? 4
09:40
Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу 62
09:29
Аварийный дом, которому "угрожал" строящийся элитный ЖК, расселят и отремонтируют 21
09:19
В Республике Алтай за сутки выявили 49 случаев COVID-19 0
09:09
В тренде и трейде. Как один из старейших заводов Алтая делает современные стройматериалы 0
08:53
В Совбезе заявили о ежегодном увеличении опасных природных явлений в России 1
08:35
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 4
08:18
Пожарные учения пройдут 6 августа в Барнауле 3
08:03
Кирпичик за кирпичиком. Когда в этом году отмечают День строителя 2
07:46
На Алтае таможенники пресекли контрабанду белого нефрита почти на 400 млн рублей 7
07:30
Плюют на закон ради хайпа. Как современная молодёжь зарабатывает лайки, рискуя жизнью 5
07:16
Как 76 лет назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 58
07:02
"Своих не сдам". Кто продаёт на Алтае поддельные справки о прививках и как за это накажут? 59
06:48
Аномальные гены. Обычные люди и их необычная внешность 1
06:33
Лукашенко поручил усилить работу по охране границы 36
06:17
Первые святые: кто такие Борис и Глеб и почему их канонизировали? 5
06:03
Дожди, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа 0
23:45
Такой день. "Минирование" торговых центров в Барнауле и ЧП на газопроводе 0
23:30
Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, ехать в Россию 7
22:54
Владимир Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса 2
22:24
Шевелились котята. Барнаулец убил беременную кошку на глазах у детей 17

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.