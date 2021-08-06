Житель Барнаула вышел из дурдома и через несколько дней зарезал двух человек

Житель Барнаула, который страдает шизофренией, вышел из психоневрологического диспансера и через несколько дней совершил двойное убийство. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города в одной из квартир на ул. Советской, 20, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, связанный с правоохранительными органами.

По предварительным данным, ночью 5 августа наряд ППС выехал к дому на сообщение о драке. Однако по прибытии на место сотрудники полиции нашли два трупа с множественными ножевыми ранениями. Начались поиски убийцы.

Спустя полчаса полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина, который вышел несколько дней назад из дурдома, где проходил курс лечения от шизофрении. На допросе подозреваемый сознался, что выпивал с двумя знакомыми. У мужчины в ходе распития спиртных напитков возник конфликт с собутыльниками. В итоге он убил двух человек.

Сейчас подозреваемый задержан за совершение двойного убийства (105 УК РФ). Полиция проводит проверку.

Ранее в Хакасии мужчина, который отсидел 18 лет за убийство, вышел из тюрьмы и зарезал семью из пяти человек. Преступник в 2004 году убил двух женщин. Одну из них он зарезал, а вторую сжёг в бане. В 2021 году он вернулся в родное село, но местная полиция не знала о том, что он вышел из тюрьмы.

Днём преступник ворвался в дом и убил пятерых человек. Младшей девочке было девять лет. При задержании вёл себя неадекватно и ничего не мог объяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.