Житель Барнаула вышел из дурдома и через несколько дней зарезал двух человек

Житель Барнаула, который страдает шизофренией, вышел из психоневрологического диспансера и через несколько дней совершил двойное убийство. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города в одной из квартир на ул. Советской, 20, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, связанный с правоохранительными органами.
По предварительным данным, ночью 5 августа наряд ППС выехал к дому на сообщение о драке. Однако по прибытии на место сотрудники полиции нашли два трупа с множественными ножевыми ранениями. Начались поиски убийцы.
Спустя полчаса полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина, который вышел несколько дней назад из дурдома, где проходил курс лечения от шизофрении. На допросе подозреваемый сознался, что выпивал с двумя знакомыми. У мужчины в ходе распития спиртных напитков возник конфликт с собутыльниками. В итоге он убил двух человек.
Сейчас подозреваемый задержан за совершение двойного убийства (105 УК РФ). Полиция проводит проверку.
Ранее в Хакасии мужчина, который отсидел 18 лет за убийство, вышел из тюрьмы и зарезал семью из пяти человек. Преступник в 2004 году убил двух женщин. Одну из них он зарезал, а вторую сжёг в бане. В 2021 году он вернулся в родное село, но местная полиция не знала о том, что он вышел из тюрьмы.
Днём преступник ворвался в дом и убил пятерых человек. Младшей девочке было девять лет. При задержании вёл себя неадекватно и ничего не мог объяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Комментарии
Серьезно! Прямо из дурдома! Ни больницы, ни психиатрического диспансера. Прямо из дурдома!
Не пейте с недавно вышедшими из дурдома!
И с давно вышедшими из дурдома.
И в принципе лучше не пейте!
Не этично называть лечащее учреждение психоневрологического типа - дурдомом
Лидерство по заболеваниям психическим в нашем регионе держится только благодаря преступлениям в больнице. Ятрогенные преступления. А учитывая их препараты, которые калечат людей и никто за это не несет ответственность, отсюда и рост числа болеющих! И полное отсутствие вылеченных. Алкоголиков и наркоманов лечат наркотическими препаратами, точно такие же выжигающие кору головного мозга вкалывают "больным" вместо современных препаратов, до сих пор используются препараты "карательной " психиатрии, для политических заключенных. Зато койки заполняются.
Тех кто выпустил с дураком по делу оформить
Так кто опаснее - собаки, говорите? Хуже человека зверя нет. А животное всегда доброту понимает.
Алкоголиков и наркоманов лечат наркотическими препаратами, точно такие же выжигающие кору головного мозга вкалывают "больным" вместо современных препаратов.
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Получается есть препараты, которые лечат, значит лечить невыгодно или дорого.
Выпускают суды вынося такие решения не взирая на заключения экспертов. делайте выводы.
Сейчас долго не лечат, денег нет
Сейчас наверное проверят, как лечили
11:49
Гость
Так кто опаснее - собаки, говорите? Хуже человека зверя нет. А животное всегда доброту понимает.
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Зоошизик на месте. Я спокоен.
ЗЫ. А если животное бешеное? Поймёт ли оно твою доброту?
душевненько так ... есть над чем подумать
Бедный, несчастный Человек! Лечить, лечить, и ещё раз - лечить!! Никаких денег не
жалеть!!! Ужесточение наказания, конечно же (всем известно) - бесполезно!!!! Смертная казнь - каменновековое варварство, о-о-о!!!!! Однако. Отнюдь. Так и вместе. С Богом
Подобных "сотрудников" надо выгонять незамедлительно
6.08.2021 12:42
гость
Вряд ли. По ДублГис "Дурдом" не найдут.
6.08.2021 11:49
Гость
А животное всегда доброту понимает.
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Ничего подобного. У животного мозг слабее развит, чем у человека, животное не всегда понимает, что человек ему добро делает. Ветеренары тебе множество случаев расскажут, когда животные не оценили их помощь.