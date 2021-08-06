Порядка 300 школ из Алтайского края вошли в реестр образовательных учреждений, которые требуют первоочередного капремонта. Реестр был подготовлен "Единой Россией" вместе с регионами, основной упор сделан на сельские школы. Все они будут отремонтированы в ближайшие три года. Об этом во время видеоконференции с секретарём генсовета ЕР Андреем Турчаком заявил лидер алтайских единороссов, председатель АКЗС Александр Романенко.

"В Алтайском крае более 1000 школ и 70% из них находятся в сельской местности. Порядка 300 требуют капитального ремонта. Мы обязуемся, что оперативно подготовим всю проектно-сметную документацию и уверены, что с помощью федерального центра и "Единой России" программа по капитальному ремонту школ на территории региона будет реализована", – цитирует Романенко партийный сайт.

В видеоконференции также приняли участие врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина и директор Арбузовской средней школы Светлана Саблина. Это образовательное учреждение одним из первых вошло в реестр. Как рассказала директор, здание школы было построено в 1991 году и до 2020 года здесь не проводился капитальный ремонт. На замену кровли, установку пандусов и другие виды работ требуется более 37 млн рублей.

Андрей Турчак заверил, что средства на все виды работ Арбузовской школе будут выделены. Также он уточнил, как обстоят дела в Смоленской школе, которую он посещал во время рабочего визита в Алтайский край. Турчак призвал секретарей реготделений ЕР, а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы ремонта.

По данным регионального Минобра, в 2022 году необходимо провести капитальный ремонт 128 зданий школ, из которых 75 являются сельскими. Стоимость всех работ оценивается в 2,395 млрд рублей. Документы на ремонт ещё 107 школ находятся в разработке. По предварительным данным, необходимо около 2 млрд рублей.