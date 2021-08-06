Предприятие "Алтайский химпром" может покинуть регион

Предприятие "Алтайский химпром" в Яровом может покинуть регион. Сейчас завод рассматривает для себя возможность переезда в Подмосковье – собственники уже подобрали площадку и ведут переговоры о способе её покупки, так как пока они не видят смысла оставлять завод на Алтае. Об этом сообщил управляющий партнёр "Алтайхимпрома" Владислав Зырянов во время стратегической сессии, посвящённой химической промышленности в регионе и организованной региональным Минпромом.

"Сырья здесь нет, поддержки хотя бы на уровне "не мешайте" тоже нет, газа нет, и, когда он будет, не понятно, внятной позиции энергетиков нет, налоговая реально "задрала". Гораздо проще потратить 100-200 млн рублей и перевезти существующие установки в Московскую область, где всё это правильно организовано, где внятное правительство, где заинтересованы, чтобы производитель чувствовал себя комфортно", – сказал Зырянов, всё же добавив, что ему не очень бы хотелось, чтобы такой сценарий был реализован.

Как пишет "Толк", поводом для появления такого намерения стали действия МУП ЯТЭК, которое занимается теплоснабжением в Яровом и эксплуатирует ТЭЦ. Дело в том, что МУП защитило в краевом управлении по тарифам новый расценки на тепловую энергию, которые на 30% выше предыдущих. "Алтайхимпром" согласился с ними, однако, помимо этого, заводу в одностороннем порядке на столько же подняли стоимость отбросного пара, который ТЭЦ выбрасывает в воздух. 26 июля предприятие отключило пар для проведения технологических ремонтов и, как говорит Зырянов, указало, что пока соглашение об изменении стоимости не будет подписано (что не предусмотрено ни предыдущим договором, ни нормами публичного договора), пар заводу не подадут.

"Иначе как энергетическим экстремизмом я эти действия назвать не могу, – заявил Зырянов, отметив, что предприятие обратилось в суд с требованием признать действия МУП незаконными. – Но факт остаётся фактом. У нас есть ряд контрактов, которые не сможем выполнить в отсутствие пара. Но с "террористами" мы договариваться точно не будем", – заявил руководитель.

Урегулировать вопрос попытался министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. По его словам, эта ситуация частная и он готов помочь в ней разобраться. И хоть МУП не может предложить в договоре меньшую цену, объясняет министр, суд может решить, что пар не входит в структуру теплоносителя и тариф установлен только на тепло и горячую воду.

В итоге Зырянов заявил, что если завод всё-таки покинет регион, то денег в бюджете не останется. Кроме того, из 286 сотрудников больше 200, которые не согласятся на переезд, в таком случае останутся без работы. По его словам, окончательное решение руководство предприятия примет после решения суда.