Лесной пожар за два часа уничтожил целый город в Калифорнии

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город Гринвилл, который ведёт свою историю со времён "золотой лихорадки". Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь добрался до населённого пункта в ночь с 5 на 6 августа. По словам местных жителей, огонь уничтожил весь город всего за два часа.

"Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлечённых "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, здесь проживало около 1,1 тысячи человек", – сказано в сообщении.

Экстренные службы Калифорнии сообщают о том, что лесные пожары в штате распространились уже на 112,5 тысячи гектаров леса.