Лесной пожар за два часа уничтожил целый город в Калифорнии

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город Гринвилл, который ведёт свою историю со времён "золотой лихорадки". Об этом сообщает РИА Новости.
Огонь добрался до населённого пункта в ночь с 5 на 6 августа. По словам местных жителей, огонь уничтожил весь город всего за два часа.
"Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлечённых "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, здесь проживало около 1,1 тысячи человек", – сказано в сообщении.
Экстренные службы Калифорнии сообщают о том, что лесные пожары в штате распространились уже на 112,5 тысячи гектаров леса.
Комментарии
Не переживайте за них, они страховками себе всё очень быстро восстановят!
1000 человек это деревня называется
Как же так?Ай-ай-ай,ай-ай-ай.Хорошо что им страховки сразу выплатят и они все мгновенно восстановятся.А потом и лес вырастет.
уничтожил весь город всего за два часа
И никто не умер, прикольно. Даже если умер, он же застрахован. Страховщики только расстроились, они хотели бабки в экономику инвестировать, а сейчас ущерб компенсировать придется
уничтожил весь город всего за два часа
Пожарные там хорошие
ведёт свою историю со времён "золотой лихорадки"
100 лет простоял, а при Байдене исчез
Это потому что у них нет наших Бе-200.
1000 человек это деревня называется
Не, поселок городского типа.
страшное фото
В такой демократической стране не могут быть такие пожары, выдумки все это. Даже не сомневаюсь, что все у них хорошо.