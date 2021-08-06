И собаку съесть, и в тюрьму не сесть: знаменитой живодёрке на Алтае дали условный срок

Жительница села Зелёная Дубрава Рубцовского района, прославившаяся на всю страну своей любовью к поеданию собак, получила условное наказание за жестокое обращение с животными, пишет "Банкфакс".

Заседание суда прошло 3 августа. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животными, совершённом с применением садистских методов, и назначили восемь месяцев исправительных работ. Также 10% зарплаты обвиняемой будет удерживаться в пользу государства. Наказание считается условным.

Напомним, что история о живодёрке всплыла летом 2020 года, когда в Сети появился видеоролик, на котором жительница села Зелёная Дубрава хладнокровно и с особой жестокостью убивает собаку. Запись сделал местный житель, ставший невольным свидетелем инцидента. По словам соседей, женщина организовала у себя дома приют для животных, но в действительности просто издевалась над ними.

В итоге по факту видеозаписи возбудили уголовное дело. Наказать жительницу Рубцовского района, готовившую стейки и шашлык из собак, пытались даже депутаты Госдумы. Сама женщина отвечала на обвинения, что мясо собак позволяет ей легче переносить туберкулёз.