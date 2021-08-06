И собаку съесть, и в тюрьму не сесть: знаменитой живодёрке на Алтае дали условный срок

Жительница села Зелёная Дубрава Рубцовского района, прославившаяся на всю страну своей любовью к поеданию собак, получила условное наказание за жестокое обращение с животными, пишет "Банкфакс".
Заседание суда прошло 3 августа. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животными, совершённом с применением садистских методов, и назначили восемь месяцев исправительных работ. Также 10% зарплаты обвиняемой будет удерживаться в пользу государства. Наказание считается условным.
Напомним, что история о живодёрке всплыла летом 2020 года, когда в Сети появился видеоролик, на котором жительница села Зелёная Дубрава хладнокровно и с особой жестокостью убивает собаку. Запись сделал местный житель, ставший невольным свидетелем инцидента. По словам соседей, женщина организовала у себя дома приют для животных, но в действительности просто издевалась над ними.
В итоге по факту видеозаписи возбудили уголовное дело. Наказать жительницу Рубцовского района, готовившую стейки и шашлык из собак, пытались даже депутаты Госдумы. Сама женщина отвечала на обвинения, что мясо собак позволяет ей легче переносить туберкулёз.
Комментарии
На кореянку похожа. Я вчера отрубил голову бройлеру, расчленил его, половину в суп, другую в морозилку. Меня осудят по всей строгости закона?
Китайцы всех животных едят. Никто не наказывает.
6.08.2021 13:28
- гость -
Да,тебя надо сразу в дурдом без права выписки-иначе можешь и с собутыльниками так-же поступить.
это вам не прачечная, это
институт культурыпресса
Но есть собак ей никто не запретил и не мог запретить. Возникает вопрос - как ей правильно их убивать?
заголовок статьи - в точку! Респект автору статьи. В с. Большеугренёво Бийского района есть тоже любитель собачатины. Деградация налицо человека как такового
Я вчера отрубил голову бройлеру, расчленил его, половину в суп, другую в морозилку. Меня осудят по всей строгости закона?
Ничуть не отличаешься от живодёрки, сам признался в этом
Тогда надо швырнуть на нары всех забойщиков скота, всех деревенских хозяек, которые рубят курочек и уток, всех путёвых деревенских мужиков, которые ещё сами режут свиней и коров (хотя коров сейчас уже почти не режут на селе, сдают приёмщикам).
Снова ГУЛАГ наполнится!
Сдать ей Химоньку на перевоспитание.
В Барнаул её переселить - тут еды больше.